Allt fler svenskar vänder sig till utländska casinon utan svensk licens

Det är en allt vanligare förekomst att svenskar spelar på olicensierade nätcasinon i utlandet. Utvecklingen ses som oroande för den inhemska svenska spelindustrin. Med tyngre restriktioner på den licensierade spelmarknaden från regeringen, sägs svenska företag ha förlorat sin potens och konkurrenskraft.

Fler svenskar väljer casinon utan svensk licens för sitt spelande

När nationer världen över stängde ner till följd av det gångna årets pandemi, såg nätbaserade sysselsättningar en ökning i såväl trafik som omsättning av pengar. Framför allt upplevde spelandet på casinon online ett uppsving i Sverige. Då de landbaserade spellokalerna stängde ner under Coronavirusets högdagar , byttes de fysiska tärningskasten ut mot nummer som genereras fram över fiberkablar och datorskärmar. Mer lättillgängligt, sökte sig folk till lockelsen av höga vinster online mer än någonsin under 2020, en utveckling som fortsatt att främjas även under det här året.

Med svenskars ökande spelande införde regeringen nya regleringar på den licensierade spelmarknaden. Tänkt att förebygga att spelmissbruket fann ett starkare fotfäste i samhället, gick dessa restriktioner hårt åt en redan ansatt svensk spelindustri. Förhoppningarna på att reducera aktiviteten på online casinon i Sverige har dock inte införlivats. I stället för att spela på licensierade sajter, visar flertalet undersökningar på att svenskar nu vänder sig till casino utan svensk licens baserade i utlandet för att tillfredsställa sin jakt på vinster.

Negativ inverkan på svenska spelsajter

Det här är en utveckling som visat sig vara negativ för den inhemska spelmarknaden. Tungt belagd av de nya restriktionerna, har svenska spelbolag och nätcasinon tvingats ge upp mark på den öppna marknaden. Trots att regeringens regleringar är temporära skall redan en stor skada ha åsamkats den svenska spelindustrin.

En undersökning från copenhageneconomics.com visar på att den svenska spelmarknaden, som i dagsläget finner sig fjättrad till lagboken, inte längre kan vara konkurrenskraftig ute på internet. Casino utan svensk licens kan erbjuda betydligt bättre förutsättningar för sina kunder när det kommer till såväl bonusar som tillåtna spelsummor än de licensierade alternativen.

Enligt Copenhagen Economics, söker sig allt fler svenskar till utländska sajter för sitt spelande idag. Dessa casinon utan svensk licens har i sin tur har modifierat sin verksamhet till viss del för att vara tilltalande för svenska kunder. Obundna av statliga restriktioner och lagar, begränsas dessa olicensierade spelsajter enbart av sina egna tillgångar och innovationsförmåga.

Större frihet med spel utomlands

Rapporten från det danska institutet reflekteras även av den svenska Spelinspektionen. Även de har sett en liknande utveckling i de svenska spelvanorna, vilket ses som något negativt. Utan tillgång till den myriad av statistisk information som finns att hämta från den licensierade marknaden, fruktar Spelinspektionen att de kommer förlora mycket insyn i hur svenskar väljer att spela med sina pengar online.

Deras egen undersökning visar på att över 10% av spelande svenskar söker sig till casino utan svensk licens. De främsta anledningarna till att utländska sajter är den föredragna metoden för spel online skall vara en större frihet med pengarna samt en undanflykt från avstängningar via Spelpaus. Casino utan Spelpaus ses även det som något problematiskt av Spelinspektionen, då de restriktiva åtgärderna funktionen erbjuder inte gäller på den olicensierade marknaden.

Mer om den olicensierade sfären av casinospelande online går att finna på casinofox.se/casino-utan-svensk-licens . Casinofox är en sajt som tar fram och analyserar de casino utan svensk licens som finns att tillgå ute på nätet. Deras information kommer väl till pass om man önskar få sig en inblick i hur dessa spelsajter driver sin verksamhet.

Utländska casinon har övertag på svenska casinon

Casinon utan svensk licens har därmed ett övertag på spelbolag som bär på en licens, både ekonomiskt som spelmässigt. Industrin utanför Sveriges gränser har sett en stark tillväxt det gångna året och tycks bli alltmer stadgad även i svenska hem. I dagsläget har varken regeringen eller någon av dess institutioner inom spelsfären något svar på hur man skall återfå kontrollen över det svenska spelandet på casino utan svensk licens.

En lagbelagd oförmåga att begränsa internettillgången till utländska sajter i kombination med de restriktioner som idag tynger ner den svenska spelmarknaden har resulterat i en svårlöst situation för spelbolag med licensiering i Sverige. Ett av de förslagen som lagts fram av inhemska nätcasinon är att de nya regleringarna lyfts. Dock har detta hittills inte varit ett alternativ för regeringen, som fortfarande vill försöka lägga band på de spelvanor som expanderade kraftigt under pandemins första år.

Svenska casinon fortfarande populära

Spelinspektionen och regeringen ser det ökande spelandet på casino utan svensk licens som en riskfaktor när det kommer till spelmissbruk i Sverige . Utan tillgång till vare sig preventiva åtgärder såsom Spelpaus eller en lagförd reduktion i tillåtna spelsummor och bonusar, finns det inte mycket som lagstiftarna kan göra för att påverka svenskars spelande på olicensierade sajter.

Dock betyder inte frånvaron av sajter såsom Spelpaus att folk ohämmat kan spela på utan några hinder. Önskar man själv begränsa sin tillgång till ett casino utan svensk licens, kan man själv välja att stänga av sig från de sajter man besöker. Det här är en funktion som de flesta nätcasinon har att tillgå. Det måste dock i sådana fall ske individuellt för var och en av sajt, då enbart de licensierade casinona ingår i det nätverk för avstängningar som Spelpaus erbjuder.

Trots att det blir en alltmer populär trend för svenskar att spela på casino utan svensk licens, står den svenska spelindustrin fortfarande på benen i dagsläget. Utvecklingen må vara oroväckande för den licensierade delen av spelmarknaden, som under regeringens restriktioner saknar en förmåga att erbjuda samma goda villkor som sina konkurrenter. De har än vissa fördelar på sin sida, där en licens skyddar dem från inkräktande olicensierade företag.

Vissa skydd under licens

För det första, tillåts inte de spelbolag och nätcasinon som saknar en licens i Sverige att marknadsföra sig till svenskar. Det här betyder att de inte kan forma sina sajter till att tilltala svenskar genom funktioner och spel. De kan heller inte använda sig av reklam som är riktad mot en svensk publik. Den här ”mörkläggningen” av de olicensierade casinona har gjort mycket för att främja den inhemska spelmarknaden, vilka tillåts göra reklam riktad mot svenskar.

I marknadsföringen ingår det även språket. Casino utan svensk licens ute i Europa tillåts inte ha svenska som ett språkalternativ på sina sajter. Det här ses som att man söker göra sig mer tillgänglig och välkomnande för svenska kunder, vilket inte är lovligt om man saknar en svensk spellicens. På det här viset har de svenska licenslagarna kring online spel till viss del lyckats hålla stånd mot den globala, mer öppna marknaden.

Utvecklingen talar för sig

Det ser dock ut som om olicensierade nätcasinon och spelbolag kommer fortsätta att växa sig starka som alternativ till en alltmer reglerad svensk spelmarknad. Utvecklingen i dagsläget leder åt den öppna marknaden, vilken inte hämmas av de restriktioner som infördes i kölvattnet av Covid-19. Ironiskt nog har statens restriktioner ökat spelandet på olicensierade casinon .

Därmed förväntas det bli ett allt vanligare inslag i såväl de politiska som spelrelaterade diskussionerna hur man från regeringens sida skall försöka lägga band på den nya trenden med olicensierat spel.

Som nämnt ovan finns det idag ingen ordentlig plan satt i verket. Samtalen mellan licensierade spelbolag och Regeringskansliet fortsätter att utvecklas, utan att ha uppnått några särskilda resultat än. Under tiden fortsätter de olicensierade, utländska spelsajterna att nå nya framgångar hos en svensk kundkrets, vilka söker sig en större frihet med sina pengar bortom lagstiftarnas och Spelpaus kontroll.

Hela denna artikel är en annons