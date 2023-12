Avgår efter kritiserat förhör om antisemitism

University of Pennsylvanias president Liz Magill har avgått efter förra veckans kritiserade kongressförhör, då Magill sade att uppmaningar till folkmord på judar inte behöver bryta mot universitetets regler. Nu ökar kraven på att Harvard sparkar presidenten Claudine Gay, svarade på ett liknande sätt under förhören.

Förra veckans kongressförhör med presidenterna för de amerikanska elit-universiteten Harvad, Penn och MIT om ökande antisemitism på amerikanska universitet ledde till hård kritik efter att två av presidenterna sagt att uppmaningar till folkmord på judar inte behöver bryta mot universitetens regler.

– Det är ett beslut som beror på sammanhanget, sade University of Pennsylvanias Liz Magill när kongressledamoten Elise Stefanik (R-NY) frågade om uppmaning till folkmord på judar bröt mot University of Pennsylvanias regler.

– Det kan vara det beroende på sammanhang, sade Harvards Claudine Gay som svar på samma fråga.

Kongressförhören har fått stor uppmärksamhet i USA och lett till avångskrav mot de tre presidenterna, i synnerhet Magill och Gay, för deras svar på frågorna.

”De måste alla avgå i skam”, skrev exempelvis den Harvard-utbildade miljardären Bill Ackerman, som har judisk bakgrund, på plattformen X, medan Ross Stevens, VD för Stone Ridge Asset Management, hotade med att dra tillbaka en donation på 100 miljoner dollar om Liz Magill inte avgår som president för University of Pennsylvania.

I ett uttalande på onsdagen backade Magill från sina svar under kongressförhöret, som hon skyllde på att hon fokuserat på yttrandefriheten när hon svarade på frågan.

– I det ögonblicket fokuserade jag på vårt universitets långvariga policies, i enighet med den amerikanska konstitutionen, som säger att enbart tal inte är straffbart. Jag fokuserade inte på, vilket jag borde gjort, det obestridliga faktumet att uppmaning till folkmord på det judiska folket är en uppmaning till det mest fruktansvärda våld människor kan begå, sade Magill.

Men Magills ursäkt var inte tillräcklig, och på lördagen avgick hon som president för Ivy League-universitetet University of Pennsylvania, rapporterar The New York Times.

Scott L. Book, som ordförande för universitetets styrelse, skrev i ett mejl att Magill avgick frivilligt. Kort därefter meddelade även Book sin avgång.

”Det har varit ett privilegium att tjäna som president för denna utomordentliga institution” säger Magill i ett uttalande.

Även Harvards president Claudine Gay har bett om ursäkt för sina svar under kongressförhören i en intervju med The Harvard Crimson.

– Jag är ledsen. Ord har betydelse. När ord förstärker ångest och smärta, vet jag inte hur man kan känna annat än ånger, sade Gay bland annat.

Avgångskraven på Gay har emellertid fortsatt, och på söndagen kördes ett fordon med affischer som krävde Gays avskedande omkring på Harvards campusområde, rapporterar Fox News.

Över 70 kongressledamöter har undertecknat ett brev till Harvards styrelse med krav på Gays avgång.

