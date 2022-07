Bedragare lurade till sig mångmiljonbelopp med ”synkrokron energi”

GÖTEBORG Den iranske medborgaren Behrouz Arasteh påstod sig vara kärnfysiker på rymmen och ha uppfunnit en revolutionerande luftvärmare. För en kilowatt el fick skulle man få ut tio kilowatt värme, i praktiken en evighetsmaskin. Folk som borde ha vetat bättre investerade miljonbelopp, men nu döms bedragaren till fängelse och utvisning.

Den 7 juli 2011 publicerade Göteborgsposten en artikel med titeln ”Iransk uppfinnare avvisas” som handlar om hur vetenskapsmannen och uppfinnaren Behrouz Arasteh har gripits av polis för att avvisas till Teheran redan nästa dag trots att han hotas med döden för sin insyn i Irans kärnteknologiska program. Ett problem med artikeln är dock att mycket av innehållet är helt och hållet påhittat trots att det presenteras som sanning.

De följande dagarna blir fallet Arasteh en följetong i tidningen. De socialdemokratiska lokalpolitikerna Abbas Zarrinpour och Göran Johansson engagerar sig för Arasteh som av bland annat Energimyndigheten fått miljonbelopp för sin forskning om framtida energikällor. En affärsrådgivare på det statliga riskkapitalbolaget Almi företagspartner Väst AB säger till GP att han sett hur Arastehs produkt fungerar och att ”den kommer att slå världen med häpnad och skapa många arbetstillfällen och leda till enorma energibesparingar.”

Göteborgsposten fortsätter att nysta i fallet, men vad de hittar talar inte till Arastehs fördel. Efter ett par veckors tystnad meddelar tidningen att han är misstänkt för bedrägeri och att det var det egentliga skälet till att han greps av polis. Det reses även frågetecken om vad det egentligen är Arasteh har uppfunnit och hur det fungerar. Chalmersutbildade Abbas Zarrinpour stod dock upp för sin landsman och sade sig fortfarande vara övertygad om att han kommit på en revolutionerande uppfinning.

– Han har förklarat den för mig. Jag är ju energiexpert men min kunskap räckte inte till för att förstå, sade Zarrinpour något motsägelsefullt till GP.

Snart nog blir det tyst om Arasteh och han försvinner ur rampljuset. En kort artikel i Alekuriren 2015 om hur han slagit sig ihop med en lampförsäljare för att sälja sitt revolutionerande värmesystem och utlovar 90 procents lägre energiförbrukning väcker den uppmärksamhet den borde förtjäna.

Bedragaren hittar sin gyllene ko

År 2016 introduceras en äldre herre – en framgånsgrik företagare med gott om pengar på banken – för Arasteh av ägaren till den pizzeria han brukade besöka. Den äldre mannen skall enligt vittnesmål med tiden ha kommit att se Arasteh nästan som en son. Arasteh fick mannen och dennes hustru att investera och låna ut stora pengar. Allt som allt skulle det komma att uppgå till ungefär 60 miljoner kronor, samt ytterligare drygt 8 miljoner kronor som en svärson investerade.

Några av den äldre mannens affärsbekanta drogs också in i härvan och skulle komma att investera ytterligare runt 16 miljoner kronor. Nu handlade det om att få igång tillverkningen av luftvärmaren Pegasus, som med hjälp av ”synkrokron energi” kunde uppnå ett COP-värde mellan 8 och 12 oavsett utomhustemperatur. Sensationellt!

”COP” står för ”coefficient of performance”, och COP-värdet anger hur många kilowatt värme en värmepump ger per förbrukad kilowatt elektrisk energi, och detta kan överstiga 1 eftersom en värmepump hämtar en del av värmen från utomhustemperaturen eller från bergvärme. Men Arastehs produkt Pegasus är ingen värmepump. Det är ett elektriskt element med en fläkt. Ett slutet system som enligt termodynamikens lagar inte kan generera mer energi ut än vad som kommer in.

Det är här den ”synkrokrona energin” kommer in i bilden. Det finns inget som heter ”synkrokron energi” men däremot synkrokron teknik, vilket används i partikelacceleratorer. Enligt Arasteh kunde han med hjälp av mangnetfält och vatten som tillförts sex droppar av en hemlig vätska få elektroner att accelerera och öka i antal, och då dessa bromsades in alstrades värme.

– Det mesta av det du säger är oklart och en del saker är fysikaliskt felaktigt. Att laddade partiklar skulle öka i antal är inte möjligt. Det enda uns av sanning som skulle kunna finnas är att partiklar som bromsas upp kan avge värme. Resten är inte fysikaliskt, säger professorn i acceleratorfysik Sverker Werin i förhör.

Tingsrätten skriver, vår fetning:

”Behrouz Arasteh har visserligen uppgett att han skapat en liten reaktor, men det finns inget som talar för att luftvärmaren innehållit en kärnladdning alldeles oavsett om delar av den försetts med en dödskalle och varningstext. Att förse en produkt som ska användas i människors hem med en kärnladdning vore dessutom direkt oansvarigt.”

Men ändå lät folk sig luras. Delvis berodde det på att Arasteh demonstrerade produkten, och den tycktes fungera. Hur? En ledtråd hittar man i de tekniska specifikationerna för produkten där det framgår att den har en effekt på 1,5 kilowatt och att den ansluts till 400 volts trefas. Det hade räckt utmärkt med vanlig 230 volts enfas, som en vanlig vattenkokare. Arastehs trick var att två av faserna användes för att värma upp ett par induktionshällar från en spis som han limmat fast inne i elementet. Så visst alstrades värme, men inte till den låga energiförbrukning han utlovade. Och antagligen hade limmet inte klarat att utsättas för sådan värme någon längre tid även om Arasteh själv hävdar att det var ”speciallim som tål 3000 grader.”

– Behrouz blev väldigt aggressiv när vi ville att luftvärmaren skulle certifieras. Den blev ju heller aldrig klassad. Vi ville se prestandan och det var då som Behrouz blev väldigt upprörd, säger en av de inblandade i förhör.

Pengarna är borta

Saker och ting tog en ny vändning på sommaren 2019 då investerarna och Arasteh träffades i Italien – där företagets fabrik låg – för en kick-off. Arasteh berättade då att alla pengarna var slut och företagen var i konkurs utan att några luftvärmare hade levererats.

Investerarna försökte hitta en lösning och få tillbaka en del av pengarna, och Arasteh svarade med det oväntade draget att utse Mehdi Seyyed – tidigare Bandidospresident, numera enligt egen utsago pizzabagare – som ombud. Själv stack Arasteh till Tyskland och satte upp ett nytt företag där och i Italien. Enligt en av de inblandade försökte Arasteh fortsätta bedrägeriet på annat håll när Sverige var bränt för honom. Han efterlystes och greps sedermera i Spanien.

När han åtalades för flera fall av grovt bedrägeri var det för konkreta felaktiga påståenden om att produkten var patenterad och certifierad av diverse organ, men för dem som drabbats hårdast av bedrägeriet, paret som investerat 60 miljoner kronor samt svärsonen som investerat 8 miljoner kronor, kunde det inte bevisas att så skett, varför Arasteh frias på de punkterna och inte blir pengarna återbetalningsskyldig. På övriga fyra punkter fälls han dock och döms till fängelse i 2,5 år samt tio års utvisning.

Ingenting tyder på att Arasteh använde de investerade pengarna till att faktiskt försöka skapa sitt magiska element. Istället handlade det om att han och hans familj skulle kunna leva lyxliv med flådiga bilar och lägenheter i flera länder. Men han nekar till brott och menar att man kan fråga vilken vetenskapsman som helst så kommer denne att bekräfta att han har rätt.

Behrouz Arasteh kom till Sverige 2007 och ansökte om asyl men drog tillbaka det och återvände till Iran. Nästa år var han dock tillbaka med fru och barn och ansökte på nytt. Ansökan avslogs och 2010 beslutades det om utvisning. På sommaren 2011 skrev GP om honom och då var han fortfarande kvar, men det är möjligt att han sedan lämnade landet en tid. År 2013 var han dock tillbaka och fick uppehållstillstånd för arbete tillsammans med sin familj fram till 2015. Han ansökte om förlängning men fick avslag och fick 2017 ett nytt utvisningsbeslut vilket fick laga kraft 2018. Han höll sig borta men greps av tysk polis i mars 2020 och återfördes till Sverige.

Läs även: De lurades på allt de ägde – nu döms bedragaren

Läs även: Lät hustrun och den nyfödde sonen sitta i ryskt fängelse – för att kunna ta hennes pengar