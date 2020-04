Berggren: Dags för Europa och USA att konfrontera Kina

Coronapandemin och dess följder visar att Västvärlden måste konfrontera diktaturen Kina. Sedan länge har Väst ignorerat hur Kina bedrivit modern kolonialism i Afrika, hur Kina bedrivit en aggressiv handelspolitik. Om Europa och USA kan enas går det att effektivt konfrontera Kina för att försvara den öppna och demokratiska världsordningen, skriver Ronie Berggren.

Coronakrisen började som en epidemi i Kina men blev en världspandemi när Kina vägrade transparens och satte nationell prestige framför sitt eget folks och omvärldens bästa.

Den 14 september 2005 varnade USA:s president George W Bush i FN:s generalförsamling för en framtida pandemi:

”[vi måste ] vara på offensiven mot nya hot mot allmänhetens hälsa, som fågelinfluensan. Om denna ignoreras, kan detta virus bli det tjugoförsta århundrades första pandemi. Det kan vi inte tillåta. Idag pålyser jag ett nytt internationellt samarbete … som kräver att länder som står inför utbrott genast delar information och skickar prover till WHO. Görs det kan vi stoppa utbrott i tid”

Kina hörsammade inte budskapet.

När Coronaepidemin bröt ut lade man locket på trots att man visste att viruset spreds människor emellan. Man kväste visselblåsare och spred genom WHO och dess generaldirektör Tedros Adhanom lögnerna vidare till resten av världen genom tweets som denna från den 14 januari:

”Preliminary investigations conducted by the Chinese authorities have found no clear evidence of human-to-human transmission of the novel #coronavirus”

En global pandemi följde med i dagsläget över hundratjugotusen döda världen över, med nedstängda länder och en annalkande ekonomisk recession.

Det är därför hög tid för Västvärlden att ställa om sin Kinapolitik. Vi kan inte längre ignorera att Kina ställer sig utanför den politiskt liberala världsordningen.

USA går redan i spetsen för denna konfrontation, med en tuffare handelspolitik mot Kina och ett starkt militärparaply i borte Asien som skyddar demokratier som Sydkorea, Japan och Taiwan.

Amerikanska företag lämnar nu också Kina för att återvända till USA eller ber sina underföretag att omlokalisera till andra asiatiska länder. I Japan uppmuntras genom ekonomiska incitament en snarlik omplacering.

EU:s länder bör följa samma linje.

Därefter måste vi kapa Kinas tentakler i världen. Här i Europa måste Italien omvärdera sin relation till Kina. Men EU måste också i samarbete med USA bistå Afrika, en kontinent där Kina bedriver omfattande affärskolonialism genom att länder sätts i skuld och tvingas avstå mark och resurser till Kina som avbetalning.

Men för en effektiv konfrontation med Kina krävs enhet USA och Europa emellan. Allt för länge har svenska journalister slösat orimligt stora resurser på politiskt färgad rapportering och grunda analyser om Donald Trump som trots vad man än må tycka är ledare för världens äldsta moderna demokrati.

Nu bör ett mycket större fokus riktas mot världens största diktatur och dess ledare Xi Jinping.

Om USA, Europa och den övriga demokratiska världen står enade så kan vi skydda den öppna och demokratiska världsordningen. En ordning som den rådande krisen tydligt visat att vi inte längre har råd att ta för given. Den måste försvaras.