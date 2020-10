Berggren: Donald Trump försvarar demokratin mot de osynliga fienderna

Till skillnad från Demokraternas kandidat Joe Biden vägrar Donald Trump att acceptera de djupt skadliga och rasistiska teorier som exempelvis rörelsen Black Lives Matter bygger sin existens på och som delar in människor i hudfärg, skriver Ronie Berggren.

Den 3 november, dagen när USA ska välja president, närmar sig med stormsteg. Hur väljarna anser att president Trump hanterat Coronapandemin kommer att bli en viktig faktor för valutgången. Trump hänvisar ofta till Coronan som ”den osynliga fienden”. Hotet som coronan utgör kan dock alla se, inte minst i de tragiskt höga dödstalen.

Men det finns fler ”osynliga fiender” som USA inte längre kan blunda inför, men som det krävs en aktiv medvetenhet för att faktiskt se. En sådan är den snabbt växande Social Justice-rörelsens kritiska rasteorier, som redogörs ingående i Helen Pluckroses och James Lindsays bok ”Cynical Theories”.

Dessa teorier florerar i USA:s akademiska miljöer och lär studenter att vita har ett rasknutet privilegium, att vita aldrig kan förstå det förtryck svarta utsätts för och att vita är skyldiga till rasism bara på grund av sin hudfärg, helt oavsett hållna åsikter. I praktiken leder detta till en omvänd rasism. I den första debatten mellan Trump och Biden, tog Trump upp saken när han förklarade varför han satt stopp för statliga bidrag till utbildningar i kritisk rasteori.

Trump sa: ”Jag avslutade det för att det är rasistiskt … Om du var en viss person, hade du ingen status i livet. Det var omvänt. … De lärde ut att vårt land är en fruktansvärd plats. Ett rasistiskt folk. De lärde folk att hata vårt land. Och jag tänker inte låta det ske.”

(”I ended it because it’s racist. … If you were a certain person, you had no status in life. It was sort of a reversal. … They were teaching people that our country is a horrible place. It’s a racist place. And they were teaching people to hate our country. And I’m not going to allow that to happen.”)

Joe Biden svarade: ”Ingen gör så. Det är han (Trump) som är rasisten.”

(”Nobody’s doing that. He’s the racist.”)

Varpå Trump kontrade: ”Du har ju ingen koll.”

(”You just don’t know.”)

Det här är idéer som Joe Biden inte vill se eftersom det inte faller i linje med hans egen inmatade världsbild från en förgången tid om den vite mannen som den evige förtryckaren. Men de kritiska rasteorierna har skapat omvända förhållanden.

Under Black Lives Matters demonstrationer i somras gick en svart man omkring i New York och krävde att vita människor skulle knäböja inför hans filmkamera i sympati för svarta offer. Han går fram till en ensam tjej i en gränd, som knäböjer av vad som verkar vara ren rädsla.

Under hösten har vita gäster på restauranger i omringats varefter de avkrävts att höja en knuten näve i sympati för den ”svarta kampen”. Exempel på en intolerant rasmarxism, där vita per automatik är onda och där svarta därför per automatik har rätt att kräva hämnd i form av vit underkastelse.

Även här i Sverige har fenomen som dessa fått fäste, som när en vit 12-årig flicka i Gävle nyligen misshandlades av ett killgäng som anklagade henne för rasism för att hon imiterat en rapsång.

Idén bakom handlingar som dessa är inget ytterlighetsfenomen utan har förespråkats på hög nivå, av exempelvis tv-personligheten Oprah Winfrey som nyligen sa:

”Du har fortfarande din vithet. Det är var termen ”vithetsprivilegium” är. Det betyder att vithet fortfarande ger dig ett övertag, oavsett vad.”

(”You still have your whiteness. That’s what the term ”White Privilege is”, it means that whiteness still gives you an advantage no matter what.”)

Detta problem, där ras sätts före merit, och gott och ont utgår från hudfärg, blundar Demokraterna för. Demokraterna och Joe Biden i synnerhet, hade samma problem när det kom till den ursprungliga ”osynliga fienden”. Efter att Donald Trump i slutet av januari infört ett inreseförbud mot Kina, så twittrade Joe Biden så sent som i mars: ”Stop the xenophobic fear-mongering”.

Ett osynligt virus som definitivt kom från Kina, men som Joe Biden ansåg att det var xenofobiskt, främlingsfientligt, att sätta fingret på. Biden är lika naiv när det kommer till den växande antisemitismen och aggressiva socialismen i sitt eget parti. Han är oförmögen att se de osynliga fiender som rör sig likt skuggor under ytan.

Trump ser dessa faror och genom att tidigt konfrontera dem så försvarar han demokratin från de saker som hotar de friheter vi alldeles för länge har tagit för givna. Friheter och värderingar som i synnerhet kännetecknar USA.

Ronie Berggren är aktuell med en bok om Donald Trump.