Berggren: Sveriges Radios korrespondent förstår inte USA

När Sveriges Radios USA-korrespondent Fernando Arias i en krönika får den amerikanska konstitutionen att handla om ”vit makt”-ideologi visar Arias att han inte har en aning om vad det är han jobbar med, skriver Ronie Berggren.

Det går inte att förstå kristendomen utan Jesus och Bibeln eller islam utan Muhammed och Koranen. Alla religionsvetare begriper det.

Nu har Sveriges Radios USA-korrespondent läst USA:s Konstitution och i en krönika lyckats få det till att handla om ”en manifestation av vit makt-ideologi”. Det är en bisarr dikeskörning som avslöjar att Sveriges radio skickat en korrespondent med vad som framstår som bäst högstadiekunskaper om amerikansk historia.

Ett kraftigt underkännande av deras USA-bevakning.

I sin drypande svaga krönika skriver Arias:

”Amerikaner har en vurm som kan vara ganska märklig för någon som inte växt upp här. De vurmar för ett tiotal män som levde för ungefär 240 år sedan. … både demokrater såväl som Trumps försvarsadvokater refererar gärna till dem. Jag pratar om nationens grundare – eller nationens fäder – The Founding Fathers”

Arias tillstår att Konstitutionen från 1789 var en bedrift, men förstår inte varför. Ingen fascination för texternas presenterade ideal. Sedan hävdar Arias att konstitutionstilläggen visar på brister i grundtexten.

Men konstitutionstilläggen är ingen efterhandslappning av originalbrister utan ett verktyg i konstitutionstexten för att täcka just det som författningsfäderna förstod att de under sin egen levnad inte skulle kunna ta i beräkning. De tio första tilläggen, The Bill of Rights, tillkom redan 1791 och garanterar individuell frihet.

Arias fortsätter oförblommerat fläka ut sin fullkomliga oförståelse:

”… i den ursprungliga versionen av grundlagen räknades slavar som tre femtedelar av en människa … Det är bara ett exempel på hur den ursprungliga konstitutionen också var en manifestation av vit-makt-ideologi, skapad av män som själva ofta var slavägare.”

Det här är en direkt felaktig framställning.

Konstitutionen är inte revolutionär utan ett federalt samlingsdokument som behövde delstaternas, inklusive de slavägande delstaternas godkännande.

Slaveri har funnits i alla tider. Det som gjorde USA, och även Storbritannien unikt, var inte slaveriets existens utan diskussionen – inspirerad av kristna abolitionister – om hur man skulle få det att upphöra.

Med konstitutionen ville författningsfäderna avskaffa slaveriet oblodigt.

Därför ingicks kompromisser vid konstitutionens utformning 1787. Konstitutionsstycket som pratar om svarta värda tre femtedelar av en vit, var slavmotståndarnas linje.

Författningsfäderna hade beslutat att folkmängd skulle avgöra delstaternas platser i Representanthuset. Slavstaterna ville därför att slavarna skulle räknas in.

En av Nordstaternas representanter, den kände slaverimotståndaren Gouverneur Morris motsatte sig detta eftersom det skulle ge södern större makt att skydda slaveriet. Men man kompromissade. Sydstaterna skulle få räkna in sina slavar, men bara tre femtedelar. Slavmotståndarna ansåg att inga slavar borde räknas in, men kompromissade för att hålla unionen samman.

Som vi vet gick inte det. 1861 ledde slavfrågan till inbördeskrig (ja, slavfrågan var krigets orsak).

USA:s konstitution löste några av världshistoriens stora filosofiska problem.

Antikens direktdemokrati hade lett till pöbelvälde som därefter avskräckt från demokratin. Europa ansåg att folk behövde styras av ”Fursten”, despoten som vallade ett mindre vetande folk.

USA införde representativ demokrati. Folket fick makt över sina härskare men direktdemokratins risker undveks.

I motsats till den franska och senare den ryska revolutionen, så spårade den amerikanska inte ur eftersom att man inte försökte nollställa historien i en handvändning utan värnade civilsamhället. Den amerikanska revolutionen är fortfarande levande. Det är därför amerikaner hyllar sina nationsfäder.

Det författningsfäderna lyckades minst bra med var slaveriet. Tiden var inte redo under författningsfädernas levnad. Men författningstexterna gav de verktyg som senare generationer använde sig av.

I sitt kända Gettysburg-tal 1863 så hänvisar Abraham Lincoln till Jeffersons frihetsdeklaration och beskriver inbördeskriget som kampen för att bevara nationens frihetsideal.1865 drev republikanerna igenom det trettonde konstitutionstillägget, som gav slavarna frihet (och därmed också upphävde tre-femtedelars-klausulen).

Att som Fernando Arias gör, hävda att konstitutionen var ”en manifestation av vit-makt-ideologi” är absurt.

Med tanke på att Sveriges Radio är skattefinansierat är det också direkt oansvarigt. För att tala med den socialdemokratiske politikern Gustav Möllers ord: ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”.

Eller mer modernt: ”Vad fan får jag för pengarna”