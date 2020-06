Berggren: Vänsterliberalernas fiasko gör att Chicago påminner om Mellanöstern

Det är det lokala politiska styret i de amerikanska städer som drabbats av upplopp och kravaller som bär det yttersta ansvaret. Det är de som styr över den lokala polismyndigheten och kan kalla in förstärkning – inte presidenten. I flera fall styrs de värst drabbade städerna dessutom av politiker från det Demokratiska partiet. Något som inte passar ett vänsterliberalt narrativ om att upploppen är Donald Trumps fel. Ett narrativ som tyvärr letat sig in i ett reportage av Expressens Magda Gad, skriver Ronie Berggren.

Expressens reporter Magda Gad som gjort sig känd som rapportör från Mellanöstern – främst för flera läsvärda artiklar från Afghanistan – har nu tagit sikte på USA för att följa Black Lives Matter-protesterna. Nu jämför hon kaoset i USA med situationen i Mellanöstern i en artikel med rubriken ”Jag är i USA – men det är Mellanöstern jag ser”.

Det är en parallell som fungerar om den görs rätt. Det som skett – och sker – i somliga delar av USA går nämligen mycket väl att jämföra med en palestinsk intifada.

Men Magda Gad misslyckas och gör parallellen fel.

Hon åker omkring i en taxi i Chicago och filmar banker och affärer som förstörts i kravallerna och konstaterar att hon brukar se sådana saker i de länder där USA krigar, men nu ser hon det i USA.

Vad hon inte skriver är att denna amerikanska intifada inte drabbat hela USA. Den har drabbat storstäder som Portland, Seattle, Minneapolis, Los Angeles och Chicago. Och självklart New York City med borgmästare Bill de Blasio och guvernör Andrew Cuomo som inte fått ordning på kaoset där staden som i normala fall aldrig sover verkligen framstått som en spökstad efter att vänsterliberala aktivister, Antifa och Black Lives Matters härjat.

En gemensam nämnare för samtliga städer är att de styrda av politiker från Demokraterna. Flera av städerna tillhör dessutom de mest vänsterradikala i hela USA, som Portland. Eller Seattle, där stadens poliskår har tillåtit aktivister att bilda ett eget ”autonomt” område inne i staden.

Republikanskt styrda delstater och städer har däremot klarat sig bra.

Men det nämner inte Magda Gad. Hon tappar tråden och lägger skulden på Donald Trump. När hon drar en parallell till Mellanöstern så är det inte den våldsamma intifadan hon betonar. Utan istället att de flesta protestanter är fredliga, och att Donald Trump när han pratar om att sätta in militär för att på stopp på kaoset låter som Bashir Assad.

När Magda Gad kommer till USA har det kaos som rådde för bara någon vecka sedan lugnat ner sig. Den vandalism, misshandel och mord som skedde var något USA inte skådat på femtio år. Det som fått lugnet att lägga sig beror på att delstaterna kallade in nationalgardet.

USA:s politiska system är decentraliserat på ett sätt som det är svårt att som svensk förstå. Förhållandena i de drabbade städerna är helt det lokala styrets fel, inte Vita husets. Och i denna kris är de ansvariga demokrater. Chicago styrdes under nästan hela 2010-talet fram till förra året av Obamas före detta stabschef Rahm Emanuel. Nu styrs staden av Lori Lightfoot, en svart kvinna. Emanuel och Lightfoot – demokrater.

När hennes taxichaufför utbrister att det amerikanska valsystemet – med elektorer – är odemokratiskt så kommenterar Magda Gad i texten ”Exakt det hörde jag en gång av en milisledare i Irak.” Riktigt vad det har med något alls att göra framkommer inte. USA har världens mest demokratiska samhälle med direktval och öppenhet som Sverige inte kommer i närheten av.

Vidare för hon en diskussion om USA:s svarta som inte bara haltar utan är direkt felaktig. Hon konstaterar att svarta har betydligt större benägenhet att hamna i fängelse än vita, vilket är sant men inte har någonting alls med Trump att göra.

Det har mer med demokraternas presidentkandidat Joe Biden att göra som stödde den brottslighetslag som klubbades igenom 1994 och blev en av faktorerna till att fängelserna fylldes av svarta, vilket även gällde när Barack Obama och presidenter innan honom.

Trump då? Han har tvärtom påbörjat en fängelsereform just i syfte att hjälpa svarta med kriminell bakgrund.

Magda Gad pratar med en man i en bil som säger: ”Vi har en president som inte bryr sig.” Hon frågar en vit kvinnlig aktivist om denne tror att det kan bli krig i USA. Kvinnan svarar: ”Det enda som kan välja att starta ett krig i USA är Donald Trump.”

Magda Gad avslutar sedan med att skriva att många krafter i USA inte håller med kvinnan som marscherar sida vid sida med svarta, och dessa krafter varken är ”för svartas rättigheter eller emot Trump.”

I Magda Gads värld är man alltså för svartas rättigheter om man är emot Trump. Det här är exakt den världsbild som demokraterna pumpat ut sedan 1960-talet. Som också pumpats ut i vänsterliberal media i USA, som CNN och MSNBC, och i Sverige via exempelvis SVT, Sveriges Radio och DN.

Det är en attityd som ekade i Joe Bidens uttalande till radioprataren Charlamagne tha God: ”If you have a problem figuring out whether you’re for me or Trump, then you ain’t black.”

”Om du har problem att komma underfund med om du ska rösta på mig eller Trump, då är du inte svart.”



Den här bilden har etsats fast i en stor del av den svarta befolkningen genom Demokraternas ihärdiga intutande.

Svarta har under lång tid varit offret på de demokratiska politikernas altare. Det är detta som nu börjat föras upp till omfattande diskussion. Den diskussionen har gått Magda Gad helt förbi.