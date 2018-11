Björklund snuvad på dröm om regering med Löfven

STOCKHOLM Efter att ha försökt övertyga partiet i två dygn ger nu Björklund upp sin dröm om att ingå i en S-regering. Motståndet mot S är stort i riksdagsgruppen och under söndagen gav Björklund upp.

Efter långa förhandlingar inom partiet har Jan Björklund tvingats ge upp om sin dröm att ingå i en regering tillsammans med Socialdemokraterna. Nästa vecka kommer L rösta om Stefan Löfven som statsminister och Jan Björklund ska ha drivit på för att partiet ska ingå i Löfvens regering, det uppger Aftonbladet.

Under helgen hade Liberalerna två maratonmöten för att avgöra om hur man ska agera i regeringsfrågan. Under ett av mötena blev det revolt när Björklund försökte driva kravet att sitta i regering med S. Det var under söndagen som Björklund till slut backade inför riksdagsgruppen och partistyrelsen och gav upp sitt krav.

Det största motståndet mot att ingå i en regering med Stefan Löfven kommer från riksdagsgruppen. Att Björklund backar från att ingå i en S-regering betyder inte att dörren för Löfven är helt stängd än. Det kan fortfarande hända att L släpper igenom en S-ledd regering utan att själv ingå i den.

Flera distrikt inom L stöttar Björklunds närmanden mot S, bland annat Stockholm och Uppsala. L i Uppsala samarbetar redan lokalt med S och Uppsalaliberalen Malin Sjöberg Högrell vill föra konceptet vidare till riksnivå.

