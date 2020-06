Black Lives Matter–aktivist: Avbildningar av Jesus är ”vit överhöghet” och ska tas bort

Ta ned statyer och bilder av ”den vita europé de påstår är Jesus”. Det kräver den kände amerikanska Black Lives Matter-aktivisten Shaun King. Samtidigt har Black Lives Matter-aktivister i USA gått till angrepp på statyer som föreställer slaverimotståndare.

Shaun King, som är en av de mest kända Black Lives Matter-aktivisterna i USA, skriver i två inlägg på Twitter att han vill att statyer och bilder av vad han kallar för ”den vita Jesus” ska tas bort.

”Ja, jag tycker att statyerna av den vita europé de påstår är Jesus också måste ned. De är en form av vit överhöghet. Har alltid varit. När Jesus familj måste gömma sig och smälta in i Bibeln, gissa var de åkte? EGYPTEN! Inte Danmark. Riv ned dem” uppmanar King.

Yes, I think the statues of the white European they claim is Jesus should also come down. They are a form of white supremacy. Always have been. In the Bible, when the family of Jesus wanted to hide, and blend in, guess where they went? EGYPT! Not Denmark. Tear them down. — Shaun King (@shaunking) June 22, 2020

I ett följande inlägg säger King att han även vill att ”alla väggmålningar och glasfönster med den vita Jesus, och hans europeiska mor, och deras vita vänner” ska bort då de enligt King representerar ”en äcklig form av vit överhöghet” som skapats som ”verktyg för förtryck” och är ”rasistisk propaganda”.

Yes. All murals and stained glass windows of white Jesus, and his European mother, and their white friends should also come down. They are a gross form white supremacy. Created as tools of oppression.

Racist propaganda. They should all come down. — Shaun King (@shaunking) June 22, 2020

Shaun Kings inlägg ska ses mot bakgrund av att Black Lives Matter-sympatisörer har vandaliserat och rivit statyer i USA och Europa.

I många fall har det handlat om statyer över slavhandlare, sydstatsgeneraler och kolonialherrar, men i flera fall har de attackerade statyerna avbildat personer som bekämpat slaveri och rasism på olika sätt.

Ett exempel är när aktivister rev och halshögg en staty som föreställde Hans Christian Heg, en norsk-amerikansk slaverimotståndare som ledde ett skandinaviskt frivilligförband under det amerikanska inbördeskriget och dog i sviterna av sår han fick under slaget vid Chickamauga.

Far-Left nutcases pull down and behead statue of Hans Christian Heg – an outspoken anti-slavery activist who died fighting in the Civil War. pic.twitter.com/VJynEsBNiC — Michael Heaver (@Michael_Heaver) June 24, 2020

Shaun King har över en miljon följare på Twitter och är en av USA:s mest kända vänsteraktivister. Han är bland annat kopplat till Harvard Law Schools Fair Punishment Project och har startat flera internetkampanjer och organisationer mot rasism och polisvåld.

Han har också vid flera tillfällen spridit falska utpekanden i samband med brott, som när han i januari 2019 felaktigt påstod att Robert Paul Cantrell var inblandad i mordet på sjuåriga Jazmine Barnes som dog i en ”drive by-shooting”. King påstod även att Cantrell, som var vit, var en känd rasist.

Istället greps 20-åriga Eric Black Jr, en svart man, för inblandning i mordet, som polisen tror var ett misstag, medan Cantrells påstådda inblandning avskrevs helt och hållet. Cantrells familj blev emellertid dödshotade, och Cantrell tog sitt liv i en fängelsecell där han satt på grund av orelaterade brott.

År 2018 anklagade King en delstatspolis i Texas för att ha våldtagit Sherita Dixon-Cole när han grep henne för rattfylla. När polisen i Texas offentliggjorde polismannens kroppskamera, som spelat in hela ingripandet och visade att inget övergrepp begåtts, raderade King sina inlägg på sociala media om fallet.

Shaun Kings utspel om Jesus får hård kritik av amerikanska konservativa debattörer på Twitter.

Hyper left "activist" @shaunking wants the statues of "Euro-centric" Jesus Christ to come down because "they are a form of white supremacy." There is no shortage of candidates, but is there a bigger idiot in America? Blocked! Was it something I said?#AmericanIdiot #ShaunKing pic.twitter.com/80ppEzlbZB — Larry Elder (@larryelder) June 23, 2020

BREAKING: The ONLY people who care what color Jesus is are racist people…. Talking to you @shaunking Jesus is the ultimate symbol of love, compassion, and equality. Color doesn’t matter….the End! RT! #Christianity — Graham Allen (@GrahamAllen_1) June 23, 2020

Flera kritiker menar att Shaun King själv är vit, ett påstående som först spreds av Milo Yiannopoulos i en artikel i Breitbart år 2015. Som bevis hänvisade Yiannopoulos till att Kings föräldrar är vita och att polis beskrivit Kings etnicitet som ”vit” i en rapport.

Enligt King är mannen som beskrivs som hans far på hans födelsebevis inte hans biologiska far, som enligt modern ska vara en ”ljushyad svart man”.

It's pretty funny to hear Shaun King (AKA Talcum X) upset over depictions of Jesus being white when he is a white guy depicting himself as black. — Kash Jackson (@KashJackson2018) June 23, 2020

Shaun King is white. There are pictures of him with his mom, and pictures of his dad and two brothers. All are white. Why is he attacking Jesus's color? Makes no sense. — Lauren Boebert for Congress (R-CO3) (@laurenboebert) June 23, 2020

