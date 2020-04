Boris Johnson flyttad till intensivvård för corona

STORBRITANNIEN Den brittiske premiärministern Boris Johnson åkte in till sjukhus för att kontrollera sina coronasymtom under söndagen. Nu har Johnson flyttats till intensivvårdsavdelningen efter att hans tillstånd försämrats meddelar brittiska regeringen under måndagskvällen, enligt Daily Mail.

Premiärministern lades på söndagskvällen in på St Thomas sjukhus i London efter att ha haft efterhängsna symtom av coronaviruset i någon vecka.

Under måndagen försämrades 55-årige Johnsons tillstånd och han flyttades över till intensivvårdsavdelningen på samma sjukhus. Enligt Daily Mail är han vid medvetande och har bett utrikesminister Dominic Raab att vikariera för honom.