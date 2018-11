Bromance i Budapest: Chuck Norris träffade Viktor Orbán

UNGERN Chuck Norris är på besök i Ungern och har träffat premiärministern Viktor Orbán. Orbán delar en film på Facebook där han och den 78-årige filmlegenden Norris bland annat åker runt och kollar in ungerska antiterroriststyrkor i träning.

Ungerns premiärminister Viktor Orbán, partiledare för det konservativa regeringspartiet Fidesz, har haft besök av Chuck Norris.

Filmstjärnan Norris, som är republikan och konservativ, konstaterar i inledningen av klippet när han möter Viktor Orbán att ”Det känns som om jag redan känner dig”.

– 90 procent av kommentarerna om mig är negativa. De liberala hatar mig, säger Orbán.

– Du är som Trump, säger Chuck Norris.

– Nja, lite mer än så, säger Orbán.

Sedan åker de två iväg och kollar in när ungerska antititerroriststyrkor tränar.

– Jag har sett uppvisningar över hela världen. Det här är den bästa som jag sett, konstaterar Norris efteråt.

Chuck Norris karriär spänner fem sekel. Han slog igenom som bad guy i Bruce Lees film The Way of the Dragon (1972). Därefter har han bland annat gjort kult-tv-serien Walker, Texas Ranger där han själv sjunger introt och, ofta med ett patriotiskt tema, filmer som Delta Force och Invasion USA.

Under 1980-talet gick Chuck Norris dessutom in i klädbranschen och lanserade ”Chuck Norris Action Jeans”. En föregångare till dagens populära jeans med stretch. Chuck Norris-jeansen var designade för att de inte skulle gå sönder eller ta emot vid höga karatesparkar.

Chuck Norris har även blivit känd för memes på temat ”Chuck Norris Facts”.