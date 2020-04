Brottsmisstänkt 15-åring skulle ”vårdas” i hemmet av sin kriminelle far – det funkade i två dagar

STOCKHOLM En 15-årig pojke som misstänktes för flera grova brott blev omhändertagen och placerad på SiS-boende, men efter ett halvår blev han istället placerad i hemmet och hans kriminelle far fick ansvaret för honom. Efter bara några dagar slog 15-åringen en småbarnsfar blodig när denne skulle hämta sin dotter på förskolan. Under tiden stod den ansvarige fadern och tittade på, och enligt brottsoffret hetsade han sonen till mer våld.



På våren 2019 blir en 14-årig pojke misstänkt för ett flertal brott, däribland grov misshandel, grov stöld och övergrepp i rättssak. Han omhändertas enligt lagen om vård av unga, LVU, och placeras på ett SiS-hem. Efter ett halvår hos statens institutionsstyrelse omplaceras han dock till familjehemmet.

”Socialtjänsten gör bedömningen att NN skall flytta hem och vårdas enligt LVU i hemmet. Detta grundar sig på att både föräldrarna och NN är motiverade att göra en förändring. NN har ett bra skyddsnät i form av föräldrar och skola som är engagerade i att motivera och stötta NN”, står att läsa i handlingar från socialtjänsten.

Läs även: Fruktade att bli bortgift – LVU-placerades med sina föräldrar och fördes utomlands

Pojkens far var inte hans vårdnadshavare, men utsågs ändå av socialtjänsten till att ta ansvar för sin son under tvångsplaceringen i hemmet. Fadern dömdes själv för bland annat misshandel och olaga hot bara ett par veckor innan sonen flyttade hem, och några år tidigare fälldes han för ringa misshandel för en händelse där han även skall ha uppmanat sin då endast 11-årige son att gå hem och hämta en pistol åt honom.

Slog man blodig framför förskola

Den 17 oktober – två dagar efter att 15-åringen flyttat hem – satt en man i 60-årsåldern i bilen på väg till förskolan för att hämta sin dotter när 15-åringen kliver rakt ut i gatan och tvingar honom att tvärbromsa. När 60-åringen säger åt honom att inte gå mitt i gatan får han till svar av den hela tiden spottande 15-åringen att denne äger gatan och gör som han vill. Det uppstår en irriterad ordväxling och 15-åringens far kommer och lägger sig i. 60-åringen bestämmer sig hur som helst för att saken är utagerad och sätter sig i bilen och kör vidare.

När han kommer fram till förskolan upptäcker han att far och son satt sig i sin egen bil och följt efter honom dit. I förhör berättar han att fadern säger ”Ska jag låta honom göra på dig det som han är bra på?” och tar av sig jackan, som om han förberedde sig på bråk. 60-åringen försöker lugna ned situationen, men när han går fram för att ta en bild på deras bils registreringsskylt passar 15-åringen på att plötsligt slå honom i bakhuvudet med ett metalltillhygge – kanske en batong. Han försöker värja sig men får ta emot fler slag mot huvud och armar innan han flyr in på förskolan. Han berättar i förhör att 15-åringens far under misshandeln ropar ”slå i huvudet, slå i huvudet!”.

Blodig kommer 60-åringen in på förskolan och gör sitt bästa för att inte skrämma upp sin dotter genom att göra tummen upp, men hon börjar genast gråta okontrollerat när hon får syn på sin far. Själv måste han uppsöka sjukhus och får sys med sex stygn i bakhuvudet.

De misstänkta kunde identifieras nästan genast, och den 19 oktober – efter bara fyra dagars LVU i hemmet – placeras 15-åringen istället på ett HVB-hem.

En dryg månad senare hade polis på nytt anledning att genomsöka familjens lägenhet eftersom en annan familjemedlem var misstänkt för narkotikabrott. Då hittades en 20-millimeterspatron från en luftvärnskanon som 15-åringen påstår sig ha hittat och behållit som ett prydnadsföremål, varför han även åtalades för vapenbrott.

Sonen döms – fadern går fri

Både far och son nekar till att ha misshandlat 60-åringen. Fadern säger inte ens veta vad som hände vid tillfället eftersom han enligt egen uppgift var upptagen med att titta på sin telefon.

15-åringen fälls för misshandeln och vapenbrottet, och straffet blir ungdomsvård och 25 timmars ungdomstjänst. Fadern frias dock eftersom brottsoffret medgav att han blev ”groggy” av misshandeln, varför hans vittnesmål inte ansågs nog tillförlitligt gällande faderns agerande. Ett minderårigt vittne som såg delar av händelseförloppet och berättade att far och son hjälptes åt att misshandla mannen fick inte vittna för sin mor. Hon ville inte bli inblandad.

Läs även: 15-åring med skarpladdad pistol försökte råna butik – övermannades av ägaren

Läs även: Bodde redan i Sverige med familj och uppehållstillstånd – fick asyl som ensamkommande barn under falsk identitet

Läs även: Åklagarens beskrivning av förnedringsrånarnas dom: ”Diverse samtal och möten”