Butik i Uppsala rånad av tre maskerade män med automatgevär

UPPSALA Mitt under dagen på tisdagen slog tre maskerade rånare till mot en butik i Uppsala med automatgevär. Rånarna ska ha flytt platsen med ett byte och flyktbilen hittades vid Skatteverkets parkering två timmar senare.

Klockan 12.36 under tisdagen kom larmet in till polisen om ett väpnat rån på Kungsängsgatan i centrala Uppsala. Tre maskerade män ska ha gått in i en butik med automatgevär och fått med sig något byte, uppger Aftonbladet.

En anställd i butiken ska ha mottagit någon form av skada mot ansiktet och förts till sjukhus. Hans skador ska inte vara allvarliga.

Rånarna slog till mot vad som först troddes vara ett växlingskontor. Polisen uppgav senare att det inte riktigt var ett växlingskontor utan snarare en form av butik.

– Frågan är om växlingsverksamheten verkligen är kvar där, det verkar vara lite av en teknikbutik, mobilservice och liknande, säger Daniel Wikdahl, polisens presstalesperson till Aftonbladet.

Gärningsmännen flydde i en bil, en silverfärgad Volvo, som senare hittades på Skatteverkets parkering.

– Bilen hittades ungefär 2 timmar efter att rånet ägde rum, berättar Daniel Wikdahl, vid polisens ledningscentral till Nyheter Idag.

Bilen ska ha hämtats med bärgningsbil för närmare undersökningen och ett omfattande arbete pågår för att leta rätt på de misstänkta rånarna.