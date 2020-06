Coldplay ber Sverige om coronastöd till ”alla” – Löfvens svar: ”Ni kan lita på mig”

SVERIGE I en tweet riktad till statsminister Stefan Löfven uppmanar popbandet Coldplay Sverige att ansluta sig till en global kampanj mot covid-19. ”Sverige är ett av de mest generösa länderna när det gäller humanitärt bistånd. Vi hoppas att ni kommer att ansluta er”, skriver Coldplay. ”Sverige är en engagerad partner”, lovar Stefan Löfven i sitt svar.

Det är för organisationen Global Citizens räkning som Coldplay twittrar till Stefan Löfven.

”Hej svenske statsministern. Sverige är ett av de mest generösa länderna när det gäller humanitärt bistånd. Vi hoppas att ni kommer att ansluta er till oss och Global Citizen och Ursula von der Leyen (EU-kommissionens ordförande) den 27 juni (en global konferens ska hållas då) till stöd för covid-19 testning, behandling och vaccin för alla. Med kärlek, c, g w och j (bandmedlemmarnas initialer)”

Hej @coldplay. Sweden is a committed partner. You can count on me on June 27th. https://t.co/t8Jqh6vKmY

— SwedishPM (@SwedishPM) June 16, 2020