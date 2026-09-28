Den spelpolitik som väntar på nästa regering

Valnatten handlade om migration, ekonomi och vem som ska sitta i Rosenbad. Spelmarknaden tog betydligt mindre plats i debatten.

Ändå är det ett politikområde där nästa regering ärver en rad beslut, utredningar och förändringar som redan satts i rörelse. Flera av dem har sitt ursprung i den omreglering som trädde i kraft för snart åtta år sedan.

Enligt Valmyndighetens slutliga resultat blev Socialdemokraterna största parti med 28,0 procent, före Moderaterna på 19,9 och Sverigedemokraterna på 17,5.

Regeringsbildningen pågår. Men på spelområdet finns redan en omfattande politisk och juridisk dagordning att ta över.

Sju å r av skärpt reglering

Det svenska licenssystemet infördes den 1 januari 2019. Sedan dess har spelregleringen förändrats genom beslut från regeringar med olika politisk sammansättning.

Den socialdemokratiska regeringen lade 2022 fram propositionen En förstärkt spelreglering. Den innehöll bland annat krav på tillstånd för spelprogramvara, ett uttryckligt förbud mot att främja olovligt spel och ett utökat reklamförbud för olicensierat spel. Tillståndskravet för spelprogramvara trädde i kraft den 1 juli 2023, efter att riksdagen antagit huvuddelen av förslagen.

Under den efterföljande mandatperioden höjdes spelskatten från 18 till 22 procent, med ikraftträdande den 1 juli 2024. Statens egna kasinon avvecklades och Casino Cosmopol stängde i april 2025. Från den 1 januari 2026 omfattas även vissa partipolitiska lotterier av regler som tidigare inte gällde för dem, bland annat bonusbegränsningen och kreditförbudet.

Förändringarna har inte varit identiska till syfte eller omfattning. Men sammantaget visar de hur licenssystemet successivt kompletterats med ytterligare krav på aktörerna.

K reditf örbudet som fick brett stö d

Den 17 februari 2026 beslutade riksdagen om ett utökat förbud mot spel på kredit. Sedan den 1 maj får licenshavare och spelombud varken tillåta eller medverka till att spel finansieras med krediter. De ska dessutom vidta lämpliga åtgärder för att motverka sådan finansiering.

Reglerna omfattar samtliga licenspliktiga spelformer, oavsett hur spelet tillhandahålls.

Det intressanta är också hur förslaget behandlas politiskt.

Riksdagen antog lagförslaget genom acklamation. Den tydligaste skiljelinjen gällde i stället om spel för allmännyttiga ändamål skulle omfattas fullt ut. Miljöpartiet ville se ett undantag med hänvisning till risken för minskade intäkter för idrottsföreningar och andra ideella organisationer.

I omröstningen om undantaget fick utskottets linje stöd av 287 ledamöter, medan 17 röstade emot.

Det visar en bred uppslutning bakom det utökade kreditförbudet, samtidigt som frågan om föreningslivets finansiering skapade en konkret politisk motsättning.

Det som ligger på bordet

Nästa regering tar över flera frågor som ännu inte är avslutade.

Den första gäller tillsynen. Riksrevisionen konstaterade 2024 att Spelinspektionens tillsyn inte var tillräckligt effektiv för att motsvara förväntningarna vid omregleringen 2019. Regeringen välkomnade granskningen och delade bedömningen att myndigheten under vissa perioder saknat förutsättningar att bedriva tillräckligt omfattande tillsyn.

Den andra gäller omsorgsplikten.

Spelinspektionen skickade i juni ut ett förslag till nya föreskrifter om spelansvar, med sista svarsdag den 10 augusti. Förslaget preciserar vilka signaler som särskilt ska beaktas när ett spelbolag bedömer om en spelares beteende innebär risker.

Långa spelsessioner, spel mellan midnatt och klockan sex på morgonen samt ökande insättningar är några av omständigheterna som nämns. Även spelare mellan 18 och 24 år ges särskild uppmärksamhet i förslaget.

En tredje fråga är skyddet för yngre spelare. Så sent som den 8 september tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att kartlägga barns och unga vuxnas spelande och föreslå åtgärder för att minska skadeverkningarna.

Den fjärde frågan gäller hur staten ska komma åt spel utanför licenssystemet.

Fr å gan ingen l ö st

Den svenska spelmodellen bygger på två ambitioner som måste fungera samtidigt.

Den som spelar ska erbjudas ett starkt konsumentskydd. Samtidigt behöver en tillräckligt stor del av spelandet ske hos bolag som faktiskt omfattas av de svenska reglerna.

Det senare mäts genom kanaliseringsgraden.

Spelinspektionens senaste uppskattning visar att 84 procent av spelandet på den konkurrensutsatta marknaden skedde hos aktörer med svensk licens under 2025. Året innan var motsvarande siffra 85 procent. Myndigheten konstaterar också att kanaliseringen generellt är högre inom vadhållning än inom nätkasino.

Det är här en av spelpolitikens återkommande målkonflikter finns.

Branschföreträdare har varnat för att begränsningar och kostnader på den licensierade marknaden kan påverka konkurrensen gentemot olicensierade alternativ. Samtidigt är syftet med flera av reglerna just att minska skadeverkningarna och motverka att konsumenter spelar under osäkra förhållanden.

Hur dessa mål ska vägas mot varandra är inte enbart en fråga om kanaliseringsgrad. Det handlar också om vilka skydd som faktiskt fungerar.

Ett konkret förslag finns redan. I promemorian Spellagens tillämpningsområde, Ds 2025:23, föreslås att dagens riktningskriterium ersätts av ett deltagarkriterium. Det skulle göra det möjligt att tillämpa spellagen på fler onlinespel som personer i Sverige kan delta i, även när spelen inte uttryckligen riktas mot den svenska marknaden. Förslaget är ännu inte beslutad lag.

För den som följer utvecklingen finns även branschsajter som rapporterar om spelmarknadens förändringar. Vegasbet.se bevakar casino, betting och spelnyheter och uppger att sajten enbart listar bolag med svensk licens. Spelinspektionens egen genomgång av det utökade kreditförbudet ger samtidigt en direkt väg till reglerna som redan gäller.

En kurs som ö verlever valet

Svensk spelpolitik har förändrats under både socialdemokratiskt ledda regeringar och Tidöregeringen. I flera frågor har det funnits en bred parlamentarisk uppslutning, samtidigt som partierna haft olika uppfattningar om bland annat allmännyttiga lotterier och hur regleringen ska utformas.

Nästa regering behöver därför inte börja från ett tomt papper.

Tillsynen ska utvecklas. Nya föreskrifter om spelansvar bereds. Skyddet för barn och unga vuxna utreds, samtidigt som frågan om olicensierat spel och spellagens tillämpningsområde fortfarande väntar på fortsatt politisk behandling.

Den centrala avvägningen kvarstår: hur långt kan konsumentskyddet utvecklas utan att den svenska licensmarknadens förutsättningar försämras?

Det är en fråga nästa regering får förhålla sig till, oavsett vilka partier som till slut bildar den.

18+. Spela ansvarsfullt. Vid spelproblem, ring Stödlinjen på 020-81 91 00 eller besök stödlinjen.se. Stäng av dig via spelpaus.se .