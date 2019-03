Drabbad av speldjävulen – och tagen av Polisen

STOCKHOLM Mannen lämnade in sin väska med både vapen och narkotika i kasinots garderob, men haschdoften avslöjade honom. Han togs på bar gärning av polis och åtalades för grovt vapenbrott och narkotikabrott.

En 30-årig spelsugen kåkfarare gick i början av februari till Casino Cosmopol i Stockholm där han lämnade in sin väska i garderoben. Personalen kände emellertid en kraftig doft av cannabis från väskan och tillkallade polis. Under tiden kikade de på övervakningskamerorna och kunde snabbt identifiera mannen som lämnat in väskan.

Polis öppnade väskan och fann att lukten kom från 78 gram nödtorftigt emballerat hasch, men även drygt 90 gram kokain och en skarpladdad pistol. Då polis i förhör frågar om hans inställning till misstanken om grovt vapenbrott ifrågasätter han polisens rätt att öppna väskan.

– Jag undrar med vilket tillstånd har ni haft rätt att gå igenom min väska? Jag kan förstå att de har rätt att kolla mig inne i casinot, men väskan och jackan låg i garderoben. Ska ni inte ha något slags papper eller annat?

Läs även: Haschrökare i Rinkeby berättade för polisen om sitt vapen – häktad efter husrannsakan

Utöver narkotikan och vapnet innehöll väskan bland annat en våg och annan narkotikaparafernalia, och kokainet var uppdelat på ett flertal påsar, men 30-åringen menar att allt är för eget bruk.

– Jag röker kokain, röker crack. Tio gram om dagen. Jag är beroende av det och jag spydde av det i cellen precis för jag har abstinens. Samma sak med hartsen, eget bruk. Samma sak med Rivatril, eget bruk. Jag använder vågen och kokar det. Jag lägger ett gram kokain och 0,2 gram bikarbonat, kokar det och röker det. Jag gör småpåsar och röker det och ibland snortar. Jag röker tio gram om dagen. Det är inget överlåtelsesyfte, säger han i förhör.

Mannen förekommer sedan tidigare under 12 avsnitt i belastningsregistret och dömdes senast i november till fyra månaders fängelse som han dock inte börjat avtjäna vid det nya brottets genomförande. Efter gripandet verkställdes emellertid den tidigare domen och han fick sitta inne en knapp månad innan han frigavs villkorligt, en dryg vecka innan det var dags för nästa rättegång. Dom väntas falla nästa vecka, men utgången är den här gången given.

