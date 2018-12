”Dumb as a rock” Trumps superhån av sparkade ministern Tillerson

USA Donald Trump är känd för ett rakt och något okonventionellt sätt att uttrycka sig på Twitter. Men frågan är om han någonsin varit så tuff i tonen som under fredagen när han generalsågade sin tidigare utrikesminister Rex Tillerson. ”Han var dum som en sten och jag kunde inte bli av med honom fort nog. Han var lat så in i helvete”, skriver Trump.

Det var efter en intervju som den tidigare utrikesministern Rex Tillerson gjorde under ett framträdande i Houston, Texas som Donald Trump twittrade ut att Tillerson är ”dum som en sten” och beskyllde honom för att vara ”lat så in i helvete”. Trump jämförde Tillerson med sin nuvarande utrikesminister Mike Pompeo.

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2018