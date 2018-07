Efter Migrationsverkets nya prognos – SD:s plan för återvandring: ”Frys bankkonton för de som inte har rätt att vara här”

Över 300 000 väntas komma till Sverige de närmaste åren enligt Migrationsverkets senaste prognos. – Det är fortsatt väldigt höga siffror och visar att snacket från regeringen om miniminivåer inte håller, säger Paula Bieler, migrationspolitisk taleskvinna för Sverigedemokraterna.

På söndagen släpptes Migrationsverkets nya prognos över invandringen till Sverige fram till 2021, inklusive 2018. Drygt 300 000 väntas komma till Sverige, varav 180 000 som anhöriginvandrare. Under 2018 tros 23 000 söka asyl, för att under 2019 öka till 29 000. Under första halvåret fick drygt 66 000 personer uppehållstillstånd i Sverige.

Siffrorna kan påverkas i olika riktning beroende på yttre omständigheter, exempelvis situationen i Turkiet, skriver Migrationsverket. Om Turkiet börjar släppa igenom stora mängder migranter så kan det knuffa upp antalet asylsökande till Sverige – rejält.

Sverigedemokraternas migrationspolitiske taleskvinna Paula Bieler har läst Migrationsverkets prognos och konstaterar att det inte är några större förändringar jämfört med tidigare prognoser.

– Det är trots allt bra att de är ärliga att de lägger fram att det ligger mycket i andras händer hur stort antal asylsökande som kommer att komma hit, säger hon.

Antalet asylsökande ser ut att öka under 2019, 29 000 tror Migrationsverket på.

– Det är fortsatt väldigt höga siffror och visar att snacket från regeringen om miniminivåer inte håller. Nu räknar Migrationsverket i och för sig med att den tillfälliga lagen ska sluta gälla till sommaren 2019. Men det är ändå väldigt höga siffror.

Vad är lösningen?

– Det ska vara totalt stopp för asylinvandring. Sedan ska det vara försörjningskrav för anhöriginvandring, och det ska inte ges några undantag som i dag, säger Paula Bieler.

Sverigedemokraterna ifrågasätter hela konceptet med anhöriginvandringen.

– Det är inte självklart att återförening ska ske på svensk mark. Det kanske ska göras i hemlandet. Det är något man måste titta på, säger Paula Bieler.

Under 2018 var budgeten för polisen 25 miljarder. Statens utgiftsområden för migration var 37 miljarder. Vad tycker du om det?

– Det visar tydligt vilka prioriteringar de andra partierna har.

Fram till 2021 beräknas över 300 000 komma till Sverige. Hur skulle den här prognosen se ut om er migrationspolitik gällde efter valet?

– Det är svårt att säga en exakt siffra. Men väldigt, väldigt mycket lägre. Vi har pratat om ett återvandringsnetto. Den migration vi ska ha är huvudsakligen arbetskraftsinvandring och om någon träffar och inleder en kärleksrelation med någon utomlands.

Vad konkret skulle vara de största förändringarna som folk skulle märka?

– Man skulle veta vilka som fanns i landet. Det skulle inte finnas personer som fanns här illegalt. Sedan skulle man inte märka av dem negativt, de skulle ha ordnat arbete och boende. Det skulle inte finnas kommuner som spenderar resurser på att köpa bostadsrätter åt nyanlända.

De här illegala invandrarna. Hur ska rent praktiskt lösa det?

– Det kommer ta tid. Men vi ska bygga ut förvarsplatser. Ska man vara här får man sitta i någon form av förvar. Sedan ska vi satsa på återvandring, säger Paula Bieler.

Sverigedemokraterna vill minska incitamenten för illegala invandrare att stanna i Sverige förklarar Paula Bieler. Bland annat genom ett totalstopp på tillgång till offentliga bidrag, och offentlig verksamhet som exempelvis skola. Även andra metoder ska användas.

– Vi vill frysa bankkonton för de som inte har rätt att vara här.

Återvandring hindras ibland av att det forna hemlandet vägrar ta emot den utvisade. Eller så är landet inte säkert.

– Vi tänker satsa på tredjelandsavtal så att man kan utvisa till ett land man inte är medborgare i. Det kan exempelvis handla om att någon som är uppvuxen i Iran men medborgare i Afghanistan, att Iran faktiskt få ta ansvar för den personen. Eller så upprättar vi avtal med något annat separat land som är villiga att ta emot personen, säger Paula Bieler.

Hur mycket tycker du att regeringen har skärpt till sin migrationspolitik?

– Nja, de har gjort betydligt mer än vad Alliansen gjorde. Och med tanke på att Socialdemokraterna regerat ihop med Miljöpartiet så har de ändå skärpt till det. Men det finns mycket mer att göra.