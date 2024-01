Elbussar kan inte laddas – stopp för busstrafik i Trollhättan

Flera busslinjer i Trollhättan ställs in under lördagen då de elbussar som trafikerar linjerna inte kan laddas på grund av ett okänt elfel vid bussdepån, rapporterar Ttela.

– I bussdepån där elbussarna står verkar elfelet ha skett. Vi vet inte exakt vad felet beror på, men troligtvis handlar det om en transformator som slutat fungera, säger Lars Jönsson som är presskommunikatör på Västtrafik till Ttela.

På grund av felet ställs linjerna 21, 22, 24, 26 och 27 in under lördagen.

– Alla de linjerna körs av våra elbussar som laddar i denna depån, och med anledning av elfelet har de helt enkelt inte kunnat laddas upp. Därför kan vi inte köra dem.

Några ersättningsbussar hade inte satts in på lördag förmiddag vid 11-tiden.

– Nej. Det är just nu lite oklart vad som går snabbast… att sätta in ersättningsbussar eller laga felet. Det som hänt är dåligt på många sätt och vi beklagar verkligen för resenärerna, säger Lars Jönsson.

Det var i december 2022 som Trollhättan och Vänersborg började med elbussar i stadstrafik med ett tio-årigt avtal med företaget Nobina, som körde stadstrafiken i städerna även under det tidigare avtalet.

– Med elbussar Trollhättan och Vänersborg blir stadskärnorna där både tystare, renare och trivsammare att leva i. Vår satsning på att elektrifiera trafiken fortsätter vilket gör det lättare för fler att kunna resa hållbart. Utanför städerna satsar vi på gasbussar, sade Västtrafiks vd Lars Backström i ett pressmeddelande.

Det är inte bara i Trollhättan som det varit problem med de miljövänliga elbussarna under den stränga vinter som kommit efter nyår.

I Skellefteå ställdes all trafik in mellan klockan 8 och 14 på torsdagen då de elbussar som kommunen satsat på inte klarade av den stränga kylan, utan behövdes tas ur trafik och varmköras inomhus när kylan nådde under trettio minusgrader.

– Vi har ju både elbussar, biogasbussar och dieselbussar. Det är klart att elbussarna påverkas mest av den här extremkylan, sade Marie Larsson, vd på Skellefteå buss, till Samnytt.

