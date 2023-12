Elpriset stiger trots återstart av Ringhals 4

På söndag kväll återstartade reaktorn Ringhals 4 efter att ha legat nere sedan onsdagen på grund av en avvikelse i en ventil i en av anläggningens tre ånggeneratorer. Trots det har elpriset fortsatt att stiga på måndagen och tisdagen.

På måndagen kostar elen i snitt 1,7 kronor per kilowattimme i samtliga elområden. På tisdagen blir det ännu värre, då snittpriset stiger till 1,8 kronor per kilowattimme i hela landet, med en pristopp mellan klockan 8 och 9 på morgonen då elen kostar elen nästan 4 kronor per kilowattimme i samtliga elområden.

Anledningen till det höga elpriserna är att kylan biter sig fast medan vinden avtagit. På måndagen bidrar vindkraften med endast 4 procent av den totala energiproduktionen.

Dagens Nyheter uppger att Svenska Kraftnät kontrakterat oljekraftverket i Karlshamn och kraftvärmeverket i Rya för att säkra beredskapen i elsystemet ifall elbristen förvärras.

