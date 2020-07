Far anklagar Black Lives Matter efter att dotter sköts ihjäl: ”Ni dödade ett åttaårigt barn”

ATLANTA Efter att en åttaårig flicka skjutits ihjäl vid en Black Lives Matter-demonstration i Atlanta växer kritiken mot organisationen. Flickans far anklagar rörelsen för att ha dödat hans barn, och Atlantas borgmästare, som tidigare samarbetat med en lokal BLM-ledare, säger att dödsfallet inte kan skyllas på polisen.

Lördagen den 4 juli, USA:s nationaldag, sköts åttaåriga Secoriea Turner ihjäl när hennes mor försökte ta sig förbi en illegal vägavspärrning vid en Black Lives Matter-demonstration i Atlanta, rapporterar Fox News.

Vägspärren hade satts upp av demonstranter i närheten av en Wendys-restaurang, som blivit centrum för Black Lives Matter-demonstrationer i Atlanta efter att Rayshard Brooks dödades vid platsen under ett polisingripande den 12 juni.

Restaurangen har bränts ned, men demonstranter har fortsatt ockupera platsen. Beväpnade demonstranter har tidigare sagt till Fox News att man inte tillåter poliser i området.

– Polisen får inte vara här för de är inte här för att skydda oss, sade en man beväpnad man till Fox News den 24 juni.

Polisen i Atlanta bekräftar i ett uttalande att flickan dödades när modern försökte ta sig in på en parkering som blockerats av beväpnade personer.

Minst två personer öppnade eld mot bilen, och polisen ber om hjälp från allmänheten med att identifiera de misstänkta personerna.

Flickans far Secoriya Williamson anklagar Black Lives Matter-rörelsen för dödsskjutningen.

– De dödade mitt barn för att hon körde förbi en gräns och gjorde en U-sväng? Ni dödade ett barn. Hon gjorde inget mot någon, sade Williamson och fortsatte:

– Black Lives Matter? Ni dödar era egna. Ni dödade ett åttaårigt barn. Hon gjorde ingenting mot någon av er. Allt hon ville var att komma hem och träffa sin kusin. Det var allt hon ville göra.

Efter dödsskjutningen har Atlanta avbrutit förhandlingarna med demonstranterna som ockuperar området.

– Ni sköt och dödade ett barn. Och det var inte bara en en som sköt, det var minst två. Ett åttaårigt barn. Om ni vill att folk ska ta oss seriöst, och ni inte vill förlora den här rörelsen, så kan vi inte förlora varandra, sade Atlantas demokratiska borgmästare Keisha Lance Bottoms, på en presskonferens på söndag kväll, och fortsatte:

– Ni kan inte skylla det här på poliser. Det handlar om personer som sköt ett barn i en bil. Vi gör varandra mer skada än någon polis.

Bottom har tidigare uppmanat demonstranter att inte ägna sig åt vandalism och mordbränder, men har också samarbetat med den lokala Black Lives Matter-ledaren Killer Mike.

Atlanta Mayor, Keisha Lance Bottoms, says "Enough is enough… you shot and killed a baby." during a press conference today addressing the shooting death of an 8-year-old girl last night in southeast Atlanta. @11AliveNews pic.twitter.com/IqlzWQlFfY

— Natisha Lance (@NatishaLance) July 5, 2020