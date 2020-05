Feminist ville att män skulle dö snabbare i corona – får behålla coronastipendium trots hård kritik

MELBOURNE Efter att hon skrivit i ett inlägg på Twitter att män inte dör av coronaviruset tillräckligt snabbt fick den australiensiska författaren och feministen Clementine Ford mycket hård kritik från bland annat Melbournes borgmästare. Ford får emellertid behålla ett omdiskuterat stipendium från stadens fullmäktige.

Den australiensiska feministen och författaren Clementine Ford är i rejält blåsväder sedan hon skrivit i ett inlägg på Twitter att ”coronaviruset dödar inte män tillräckligt snabbt”. Detta mot bakgrund att coronaviruset är dödligare för män än för kvinnor.

Inlägget har sedan dess raderats, men Ford försvarar det i ett annat inlägg där hon skriver att ”Svaren visar hur fragila män är. Samma män som alltid insisterar på att kvinnor ska skratta åt skämt om våld mot oss på grund av ”svart humor” eller ”löser spänningar”. Män är så patetiska”.

LOL the replies to this show exactly how fragile men are. The same men who insist all the time that women laugh at jokes about violence against us because “dark humour” and “relieving tension”. Men are pathetic. — Clementine Ford 🧟‍♀️ (@clementine_ford) May 23, 2020

Fords kommentar ledde emellertid till att ett kulturstipendium som Ford beviljats av Melbournes stadsfullmäktige för kulturarbetare vars verksamhet skadas av coronaviruset skulle ses över.

Ford fick också hård kritik av Melbournes borgmästare Sally Capp som kallade kommentaren för ”medvetet splittrande” under coronakrisen.

– Jag finner dessa kommentarer kränkande och smaklösa, och jag håller med de uttryck för upprördhet som uttrycks av många medlemmar av vårat samhälle, sade Clapp enligt News.com.au.

Efter att det blev känt att hennes stipendium skulle ses över, skrev Ford en serie twitterinlägg där hon bland annat skriver att hon ”accepterar fel för coronatweeten eftersom den skämtade nonchalant om något som faktiskt är en skadlig verklighet”.

fury at that, and it’s disappointing more men aren’t outraged by this reality. But based on my own metric outlined up thread, I have to accept fault for the corona tweet because it made a flippant joke about something that IS actually a harmful reality, and one that affects — Clementine Ford 🧟‍♀️ (@clementine_ford) May 24, 2020

På måndag meddelade Rohan Leppert från Melbournes stadsfullmäktiges konstråd att Ford får behålla stipendiet. Leppert för ett resonemang om hur Clementine Ford mötte kriterierna för att få stipendiet när hon fick det och att det vore otillbörligt att i efterhand lägga ställa ytterligare krav. Leppert menar också att det är en fråga om yttrandefrihet.

4/ Ms Ford's application met the criteria strongly. It is entirely inappropriate to retrospectively apply special criteria to one applicant. — Rohan Leppert (@RohanLeppert) May 25, 2020

Det är inte första gången Clementine Ford hamnat i blåsväder. I maj 2018 ställde Lifeline, en grupp som arbetar mot självmord, in ett evenemang med Ford efter att en namninsamling uppmärksammat att hon i flera inlägg på Twitter skrivit att ”alla män måste dö” och ”döda alla män”.

I januari 2019 lämnade Ford sitt arbete som kolumnist på tidningen Nine efter att hon fått kritik när hon kallat Australiens premiärminister Scott Morrison för ”en jävla skam”.

