Fick över 90 000 till kampen mot hedersvåld efter påhopp från Nyans

Efter partiet Nyans utspel om att GAPF, som arbetar mot hedersvåld, borde bli av med det statliga stödet på grund av att de ”bidrar till islamofobi i samhället” har föreningen fått över 90 000 i donationer och ett 60-tal nya medlemmar. ”Partiet Nyans angrepp mot GAPF har gett motsatt effekt än vad Nyans önskat” skriver GAPF till Nyheter Idag.

På fredagen gick partiet Nyans ut med ett utspel på Facebook om att dra in allt stöd till GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime – en organisation som jobbar mot hedersförtryck i Sverige, för att de bidrar till ”islamofobi i samhället”.

”Hade andra organisationer uppvisat denna intolerans mot folkgrupper hade de aldrig finansierats med skattemedel”, skrev partiet i ett inlägg på Facebook.

På söndagen följde partiets ledare Mikail Yüksel upp med ett nytt inlägg, där han bland annat publicerade en skärmdump på Nyheter Idags tidigare artikel i ämnet och skrev at ”vi fortsätter att uppröra rasisterna.”’

”I en demokrati, i ett antirasistiskt land borde allt stöd stoppas till organisationer som GAPF vars representanter aktivt engagerar sig i att förtrycka minoriteter och bidrar till islamofobi i samhället” skrev Yüksel vidare.

Nu svarar GAPF på Nyans kritik i ett mejl till Nyheter Idag. ”Partiet Nyans angrepp mot GAPF har gett motsatt effekt än vad Nyans önskat. Under de senaste tre dygnen har vi fått in gåvor på över 90 000 kronor och ett 60-tal nya medlemmar har även anslutit sig till GAPF under helgen”.

”De reaktioner som blivit på partiets Nyans påhopp på GAPF visar tydligt det enorma stöd som finns för GAPF:s viktiga kamp för arbetet mot alla former av hedersrelaterat våld och förtryck” skriver GAPF vidare.

”Vi hoppas att fler går in och tar del av GAPF:s arbete och ansluter sig till kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck genom att bli medlem, månadsgivare, volontär eller genom att swisha en gåva till vårt viktiga arbete för alla människors lika rätt till ett liv fritt från alla former av våld och förtryck!”

