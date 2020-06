FN stöder Antifa: USA:s terrorstämpling ”underminerar rätten till yttrandefrihet”

USA:s planer på att terrorklassa Antifa oroar FN, som i ett inlägg på Twitter skriver att terrorklassningen av Antifa är ett hot mot yttrandefriheten och mötesfriheten. I inlägger postar FN i Genève även Antifas flagga.

”FN:s experter på mänskliga rättigheter uttrycker djup oro över ett uttalande nyligen från den amerikanska justitieministern som beskriver Antifa och andra antifascistiska aktivister som inhemska terrorister, och säger att det underminerar rätten till yttrandefrihet och fredlig mötesfrihet i landet” står det i inläget som postas av det officiella kontot för FN i Genève.

FN i Genève postar även Antfas röd-vit-svarta flagga i sitt inlägg.

UN #HumanRights experts express profound concern over a recent statement by the US Attorney-General describing #Antifa and other anti-fascist activists as domestic terrorists, saying it undermines the rights to freedom of expression and of peaceful assembly in the country. pic.twitter.com/2Pz2dMyq8k

— UN Geneva (@UNGeneva) June 19, 2020