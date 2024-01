Friades från mord i hovrätten – nu döms han till livstid för mordet på Jeanette

Mikael Eriksson, 53, slog, sparkade och stampade ihjäl sin sambo Jeanette i juli 2022. Tingsrätten dömde honom till livstids fängelse för mord, men hovrätten rev upp domen och dömde honom istället till sju års fängelse för grov misshandel.

Detta då man inte ansåg det fastställt att den grova misshandeln, som lett till brutna revben, en brusten mjälte och svåra hjärnskador, dödade Jeanette,. Hon hade nämligen höga doser av antideppressiv medicin i kroppen, och kunde därför dött av läkemedelsförgiftning enligt hovrättens resonemang.

Hovrättens dom fick emellertid hård kritik och överklagades till Högsta domstolen, som nu river upp hovrättens dom och dömer Mikael Eriksson till livstids fängelse för mord, rapporterar Aftonbladet.

Efter att ha grovt misshandlat henne lämnade Mikael Eriksson Jeanette svårt skadad på badrumsgolvet där hon avled efter 35 minuter.

– Han har gjort allt som krävts för att Jeanette skulle dö. Vi vet inte om Jeanette hade överlevt om hon hade fått vård. Troligtvis inte men det får vi aldrig veta, för hon kom aldrig under vård, sade åklagare My Hedström under förhandlingen.

Högsta domstolen går på åklagarens linje. Man menar att våldet varit omfattande och att Mikael Eriksson hade uppsåt att beröva Jeanette livet. Det har inte heller varit en impulshandling med hastigt förlopp.

”I stället har det handlat om en brutal misshandel med omfattande trubbigt våld mot i stort sett hela kroppen och huvudet som måste ha pågått under en beaktansvärd tidsrymd. Det är inte heller fråga om en enstaka händelse; det är utrett att Mikael Eriksson har misshandlat Jeanette vid flera tidigare tillfällen”, skriver HD i sitt beslut.

Jeanette vågade aldrig medverka i några utredningar medan hon var i livet, men hon dokumenterade sina skador vilket bidrog till att Mikael Eriksson kunde dömas för fyra tidigare fall av misshandel.

– Jag bara gråter. Jag är så lättad. Jag har varit så nervös, säger Jeanettes dotter Nathalie till Aftonbladet.

– Jag tror att mamma hade varit stolt över att bli en symbol för en så viktig fråga. Att det som hände henne nu kanske kan leda till förändring för andra kvinnor skulle ha betytt så mycket för henne. Och jag hoppas att det ska leda till just det, att mammas död inte varit helt förgäves.

Läs även: Man frias från barnvåldtäkt – domstol vet inte vad ”snippa” betyder