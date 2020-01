Greker i strejk mot överfulla migrantläger

Grekiska öbor strejkade och demonstrerade på onsdagen mot att migranter interneras på öarna under slagorden ”Vi vill ha våra öar tillbaka, vi vill ha våra liv tillbaka”. Den grekiska regeringen har tidigare sagt att 10 000 migranter ska utvisas under 2020.

Invånare på de grekiska öarna Lesbos, Samos och Chios gick ut i strejk på onsdagen i protest mot migrantlägren på öarna, rapporterar Deutsche Welle.

Butiker och offentlig service höll stängt medan öbor demonstrerade med den grekiska flaggan under slagorden ”Vi vill ha våra öar tillbaka, vi vill ha våra liv tillbaka”.

Fackförbund och lokala jurister krävde att regeringen omedelbart transporterar migranter som registrerats från de överfulla lägren på öarna till fastlandet. En del av lägren har upp till tio gånger fler migranter internerade än man har kapacitet till.

I ett inlägg på Twitter konstaterar Deutsche Welles korrespondent Max Zander att deltagandet i den invandringskritiska demonstrationen på Lesbos är ”massivt”.

Massive turnout at the anti migration policy protest in Mytilini, Lesbos. Thousands have followed the call of the local Gouverneur to send a message to the government in Athens. „We want our island back.“ pic.twitter.com/gzz66mSCmU

— Max Zander (@The_Max_Zander) January 22, 2020