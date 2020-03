Greta-kopplade rörelsen i uppskattad bröstprotest på kvinnodagen: ”Klimatvåldtäkt”

LONDON En grupp kvinnor med bara bröst blockerade under internationella kvinnodagen på söndagen Waterloobron i London. Blockaden var en protestaktion för radikala klimatorganisationen Extinction Rebellion vars aktioner Greta Thunberg tidigare deltagit i. På sina bröst hade kvinnorna målat olika slagord som ”Klimatmord” och ”Klimatvåldtäkt”.

På Twitter förklarar Extinction Rebellion varför man visar brösten:

”Vi är här för att larma om vad som händer våra systrar runt om i världen och för att sätta ljus på att klimatnödläget och det ekologiska nödläget är dina frågor – de kommer att påverka dig som kvinna om inte våra myndigheter nu snabbt börjar att agera.”

I en annan tweet skriver man:

”Klimatkrisen är en en kvinnokris och klimaträttvisa är könsrättvisa.”

Extinction Rebellion har flera gånger begått aktioner mot politiska möten i Sverige som man i vissa fall lyckats avbryta.

Det är en rörelse som uppmanar till civil olydnad och som har kopplingar till klimatprofilen Greta Thunberg. Thunberg talade vid det event där rörelsen bildades, ”Declaration of Rebellion” på Parliament Square i London den 31 oktober 2018.

– Vi kan inte rädda världen genom att spela efter reglerna. Därför måste reglerna ändras. Allt måste ändras. Och det måste börja idag. Så till alla er därute, det är dags för civil olydnad, det är dags att göra uppror (time to rebel), sade Greta Thunberg.

Thunberg har senare även deltagit i aktioner och en vägblockad som Extinction Rebellion i Sverige har arrangerat. Något som Samhällsnytt tidigare rapporterat om.

Extinction Rebellion säger sig förespråka ickevåld för att det är det bästa sättet att uppnå resultat. Däremot fördömer man inte kategoriskt våldsanvändande av andra organisationer.

Det är en autonom rörelse och skriver på sin hemsida att man vill uppmuntra ett uppror i Sverige som inbegriper civil olydnad av både ”lägre risk” samt ”handlingar med högre risk”.

Vad handlingarna med ”högre risk” är utvecklas inte.

”Att stötta och uppmuntra ett medborgaruppror i Sverige (på cirka 350 000 personer) som innefattar handlingar av civil olydnad med lägre risk samt handlingar med högre risk som utförs av vissa frivilliga, med andra som är villiga att stötta dem”, skriver rörelsen.

Reaktionerna på aktionen var något blandade. Många, framförallt män, var entusiastiska:

En twittrare konstaterade att de barbröstade kvinnorna gjorde att han numera var ”Pro-Extinction”.

