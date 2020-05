Greta Thunberg tillbaka i rampljuset – deltar i expertpanel om coronavirus

STOCKHOLM Greta Thunberg har tidigare gjort sig känd som klimataktivist. Nu är hon aktuell som deltagare i en livesänd expertpanel – ”Facts and Fears” – om coronaviruset i den amerikanska nyhetskanalen CNN.

På onsdagen meddelade nyhetskanalen CNN att man bjudit in klimataktivisten Greta Thunberg till en live expertpanel om coronaviruset.

Former acting CDC director Richard Besser, former HHS secretary Kathleen Sebelius and activist Greta Thunberg join @AndersonCooper & @DrSanjayGupta for a live #CNNTownHall. Coronavirus – Facts and Fears, Thursday at 8 p.m. ET pic.twitter.com/I4FrXgwaL6 — CNN (@CNN) May 13, 2020

Programmet heter Coronavirus: Facts and Fears och leds av CNN-ankaret Anderson Cooper tillsammans med Sanjay Gupta, läkare och medicinsk reporter på CNN.

Förutom Greta Thunberg består panelen av USA:s tidigare hälsominister Kathleen Sebelius och den förre chefen för amerikanska smittskyddsmyndigheten, CDC, Richard Besser.

Greta Thunberg slog igenom medialt hösten 2018 när hon tog ledigt från skolan och ”strejkade” för klimatet vid Mynttorget utanför riksdagen. Senare har Thunberg deltagit i demonstrationer med den radikala organisationen Extinction Rebellion, som vid olika tillfällen stört politiska möten.

På sociala medier diskuteras Thunbergs medverkan flitigt. En som tar CNN och Thunberg i försvar är skådespelerskan Rosanna Arquette.

”(Greta) har extraordinär kunskap”, konstaterar Arquette som också kallar Thunberg för en ”kraftfull röst”.

She’s has extraordinary knowledge and she is the next generation that is left to clean this mess we’ve made. They wouldn’t have her there if she wasn’t a powerful voice. — Rosanna Arquette🌎✌🏼 (@RoArquette) May 13, 2020

Skribenten Roxane Gay anför ett genusperspektiv på det hela.

Unqualified men appear on cable all day every day, bloviating endlessly, but Greta Thunberg is a bridge too far? Ok. — roxane gay (@rgay) May 13, 2020

Andra är mer kritiska.

Your network truly is a joke, and deserves all the criticism it receives. pic.twitter.com/6yshI5kstk — Jason Vines (@jpvines4) May 13, 2020

Greta is obviously the ratings bait. God CNN is desperate — Invisible 🌑 Constituate (@JustGreggo) May 13, 2020

Not picking on the kid

Picking on a “news” network for featuring a child to inform the public — Junge 🦅🇺🇸🇩🇪 (@johnjjunge) May 13, 2020

I tidigare sändningar av CNN:s expertpanel har bland annat regissören Spike Lee deltagit.