”Guide to Social Justice” Twitterkonto som driver med vänstern släpper bok

Ett twitterkonto som driver med den radikala vänstern har blivit så populärt att den påhittade karaktären fått skriva en egen bok, en ”guide till social rättvisa”. Nu har mannen bakom den framgångsrika kvinnan Titania McGrath klivit fram i en intervju inför bokens lansering.

Sedan april 2018 har vänsteraktivisten Titania McGrath roat och oroat sin växande skara följare med sina radikala tweets, där hon ideligen lyckas inta den mest vänsterradikala positionen i obekväma frågor.

Good homophobia is when children are prevented from learning about gay rights in the name of Allah. https://t.co/myRIQts17D

Bad homophobia is when a Christian bakery refuses to make a cake with a gay slogan.

We need to distinguish between bad homophobia and good homophobia.

Även om vissa av Titanias inlägg kan vara lätta att blanda ihop med allvarliga vänstertweets är det fråga om satir. Nu har mannen bakom satirkontot till sist valt att träda fram.

– Den här rörelsen för social rättvisa är full av människor som är arroganta, narcissistiska och väldigt självsäkra. Tanken på att de skulle kunna ha fel har aldrig ens slagit dem. För mig är det otroligt roligt, och jag tänkte att Titania kan förkroppsliga allt det, säger Titanias upphovsman Andrew Doyle, till The Telegraph.

Läs även: Våldtäktskultur hos hundar och Hitler för feminister – så lurade de vänsterakademikerna

Andrew Doyle är en 40-årig privatskolelärare som doktorerat i tidig renässans-poesi vid Wadham College i Oxford, som startade kontot för att driva med dagens vänsterkultur.

Idag har kontot 200 000 följare, och till hösten kommer ”Woke: A Guide to Social Justice”, skriven av karaktären Titania McGrath.

– Majoriteten av alla människor vill desperat se den här kulturen hånad. Kontot har blivit så popularät för att folk är trötta på att känna att de inte kan säga vad de vill. Det brukade vara så att när någon sa något fel, så sa man att det var för mycket, bad om ursäkt och så gick alla vidare. Nu lägger man upp en skärmdump på Twitter och försöker få folk avskedade, säger Doyle.

”Lever i en fantasivärld”

Karaktären har fått sitt namn efter feernas drottning i William Shakespeares pjäs ”En midsommarnattsdröm”, eftersom Doyle menar att den här sortens vänster ”lever i en fantasivärld”.

– De tror att ras-skillnader måste övervakas så att ingen kan begå kulturell appropriering. Men kön är 100 procent flytande och du kan plocka och välja efter behag. Det här är helt osammanhängande och rena fantasier. Så jag tycker det passar bra att hon döpts efter feernas drottning, säger Doyle.

Alla roas inte av Titanias satiriska inlägg. Inläggen blir ofta anmälda och kontot har stängts av från Twitter fyra gånger. Men enligt Doyle har avstängningarna bara bidragit till Titanias popularitet.

– Kontot fick ungefär 40 000 följare, och sedan blev det avstängt. Många klagade och efter 24 timmar var kontot tillbaka. Hon fick 20 000 nya följare samma dag kontot kom tillbaka. Det var då jag visste att det skulle bli stort, säger Doyle

– Det bästa som hänt henne var att bli avstängd från Twitter, tillägger Doyle.

I en intervju med Spectator får Titania McGrath själv komma till tals. Bland annat säger hon att hennes bok enbart ska få recenseras av kvinnor, och att alla försök att recensera boken av en man kommer ”betraktas som sexuella trakasserier”.

Titania McGraths bok ”Woke – a guide to Social Justice” är tillgänglig för köp i USA och kommer ut i resten av världen den 3 september.

Titanias Twitterkonto hittar du här.

Några av Titanias tweets.

From what I can see there is only ONE lesbian character in the entire original Star Wars trilogy.

This kind of homophobia is fucking sickening. pic.twitter.com/SiE1MC0jEw

— Titania McGrath (@TitaniaMcGrath) March 8, 2019