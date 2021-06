Här är medierna som avfärdade labbteorin om coronavirusets ursprung

Spreds coronaviruset från Wuhans djurmarknad, eller kom det från ett kinesiskt laboratorium? Den sistnämnda hypotesen har det skrivits mycket om i medierna på sistone. Men tidigare ansågs den vara motbevisad. Nyheter Idag går igenom alla medier som under pandemin avfärdat labbhypotesen som en foliehattsteori.

Den senaste tiden har allt fler etablerade medier rapporterat om teorin att covid-19 ska ha läckt från Wuhans virologiska institut (WIV) och inte kommit från stadens djurmarknad som tidigare rapporterat.

Labbteorin har fått ett uppsving bland annat efter en lång artikel av vetenskapsjournalisten Nicholas Wade i Medium, där han på en vetenskaplig grund argumenterar för att den hypotesen är troligare än att viruset ska ha härstammat från en djurmarknad.

Andra uppgifter som styrker labbteorin är att tre forskare på Wuhans virologiska institut (WIV) – som experimenterade med coronavirus – ska ha insjuknat med covidliknande symtom under hösten 2019. Detta enligt en amerikansk underrättelserapport som Wall Street Journal tagit del av.

Kallades för konspirationsteori

Länge ansågs det emellertid felaktigt att viruset ska ha härstammat från ett laboratorium. Sedan pandemins utbrott har flera stora mediehus avfärdat labbteorin som en konspirationsteori och istället gått på den vanligare uppfattningen att viruset ska ha spridits från djurmarknaden.

Ett av dessa mediehus är Washington Post som ägs av Amazon-grundaren och multimiljardären Jeff Bezos.

I en artikel från februari 2020 kallade Washingtion Post labbteorin för ”debunked” (motbevisad) och för en konspirationsteori som de anklagade den republikanske senatorn Tom Cotton för att sprida.

I efterhand har tidningen ändrat i artikeln och tagit bort orden ”debunked” och ”konspirationsteori” med motiveringen att det ”då som nu inte finns någon fastställelse om virusets ursprung”.

@washingtonpost accused @SenTomCotton of “fanning the embers of a conspiracy theory that has been repeatedly debunked by experts” for calling for something over a year ago that they are now calling for themselves. pic.twitter.com/yeRlHgnKOX

— Drew Holden (@DrewHolden360) May 31, 2021