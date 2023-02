Här skjuter han mannen i huvudet mitt i staden på förmiddagen

En hemlös man blev skjuten i huvudet i St. Louis, Missouri vid klockan 10 på måndag morgon. En 23-årig man arresterades som misstänkt för mordet på tisdag morgon, rapporterar KMOV4.

På en film av händelsen som spridits på sociala medier ser man hur den beväpnade mannen tar mycket god tid på sig att ladda sitt vapen. Hans tilltänkta offer sitter bredvid honom på trottoaren och tycks inte ana oråd.

Den som filmar tar bort kameran just innan skottet mot mannens huvud avlossas, och utbrister ”Oh my god, he just fucking killed him”.

Man casually walks up and murders a homeless man in broad daylight… pic.twitter.com/gLGaOlwpMj — Human Nature (@Human101Nature) February 28, 2023

Enligt uppgifter till polis ska ett gräl ha föregått mordet. Polisen hittade mordoffret på gatan med en skottskada i huvudet.

Polisen grep en misstänkt man 14:20 på eftermiddagen när han var på väg in på ett bibliotek. På tisdag morgon arresterades han som misstänkt för mordet. Den mördade mannen uppges vara hemlös och har inte identifierats.

