HARD JUSTICE: Svenske skådisen riskerar livstidsfängelse efter sex med minderårig i USA

USA Sedan i somras sitter den 45-årige skådespelaren Joaquin Nabi Olsson häktad i Florida. Han flög till USA för att ha sex med en minderårig tonårsflicka och greps på det hotell dit han tog flickan för sex. Nu har han hamnat ur askan i elden då en federal åklagare beslutat att ta över hans fall – något som gör att han riskerar mycket hårdare straff.

Häromdagen meddelade Aftonbladet att den lokala åklagaren lagt ner åtalet mot Olsson. Aftonbladet spekulerade i att det kunde röra sig om en uppgörelse mellan Nabi Olsson och flickan eller att åklagaren bara bedömt det som svårt att gå vidare med fallet.

Men Expressen har talat med Todd Brown, presskontakt på den lokala åklagarmyndigheten. Han berättar att det handlar om att man lämnat över ärendet till en federal åklagare.

– Det fanns inget som hindrade oss från att fortsätta, men när det blir ett federalt mål blir åtalspunkterna mycket allvarligare, straffmässigt sett, än ett mål på delstatsnivå. Vi hade inga problem med bevisläget, det var inga anledningar till att vi inte skulle kunna driva fallet, men när de federala vill ta över fallet så brukar vi överlämna det, säger Brown till Expressen.

Den federala åklagaren vill åtala Nabi Olsson för två brott. För att ha rest in i USA med avsikten att ha sex med någon som är under 18. Ett brott som kan ge upp till 30 års fängelse. Det andra brottet är att via internet och mobiltelefon ha lockat in en person under 16 år i en sexuell relation. Ett brott som ger fängelse i minst tio år och max livstid, enligt Expressen som citerar lagtext.

När Nyheter Idag rapporterade om Nabi Olssons gripande i somras riskerade han upp till 15 års fängelse under de åtalspunkter som var aktuella i delstaten Florida.

I polisförhör i somras erkände Joaquin Nabi Olsson att han haft sex med flickan, trots att han vetat om att det är olagligt att ha sex med en person under 18 år i Florida. ”De var förälskade”, har Joaquin Nabi Olsson uppgett till polisen. Senare har Olsson ändrat sig och nekar nu till anklagelserna, enligt Expressen.

Nabi Olsson har tidigare suttit i ett häkte med 1 700 interner, men har enligt Expressen flyttats.

Nabi Olsson och brottsoffret träffades enligt Click Orlando online. Nabi Olsson delade frikostigt med sig av bilder på sin relation med den unga flickan i sociala medier. Första gången de träffades var när Olsson åkte över i mars ifjol, då umgicks paret, ”i gallerior och på Olssons hotellrum”, enligt polisen. Men enligt uppgift hade de inte sex då.

Det var när Nabi Olsson återvände i maj som han tog med sig flickan till hotellet. Polisen uppger att man hittat använda kondomer och besudlade handdukar på hotellrummet.

Olsson har framförallt spelat teater. Förra året medverkade han i pjäsen ”Hålla andan” på Dramaten.

Rättegången mot Nabi Olsson är planerad till i april enligt Expressen.