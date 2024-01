Harvards president avgår efter antisemitism-skandal och anklagelser om plagiat

Harvards president Claudine Gay meddelade på tisdagen sin avgång, efter anklagelser om plagiat och kritik mot hennes svar under ett kongressförhör om antisemitism på amerikanska universitet, rapporterar The New York Times.

Gay blev den första svarta personen och den andra kvinnan att leda universitetet när hon tog över som president i juli förra året. Hennes tid som president blev i och med hennes avgång den kortaste perioden sedan universitetet grundades 1636.

Ekonomen och fysikern Alan M. Garber kommer ta över som tillfällig president tills en ny har utsetts, och Gay kommer fortsätta som professor i regeringsstudier och afrikanska och afro-amerikanska studier.

Kritiken mot Gay inleddes efter Hamas terrorangrepp mot Israel den 7 oktober. En grupp studenter på Harvard skrev då ett öppet brev där Israel påstods vara ”fullständigt ansvariga” för Hamas terrorism, vilket Gay och Harvards ledning inledningsvis kommenterade med ett meddelande där man ”erkände känslor av rädsla, sorg, ilska och mer”.

Efter hård kritik släppte Gay ett nytt meddelande där Hamas fördömdes för ”terrorism och grymheter” och uppmanade studenter att använda ord som ”belyser och inte förvärrar”.

Gays situation förvärrades när hon besvarade frågor om antisemitism på amerikanska universitet inför kongressen. När kongressledamoten Elise Stefanik (R-NY) frågade om uppmaning till folkmord på judar bröt mot universitetets regler, svarade Gray att ”det kan vara det beroende på sammanhang”.

– Om det är riktat mot en individ, sade Gay när hon pressades på frågan om vilket sammanhang.

Svaret på frågan fick hård kritik, och University of Pennsylvanias president Liz Magill som svarade på ett liknande sätt tvingades avgå bara dagar senare.

Gay bad senare om ursäkt i en intervju som publicerades av The Harvard Crimson, universitetets tidning.

– Jag är ledsen. Ord har betydelse. När ord förstärker ångest och smärta, vet jag inte hur man kan känna annat än ånger, sade Gay bland annat.

Kraven på Gays avgång fortsatte emellertid. Bland annat kördes ett fordon med affischer som krävde Gays avskedande omkring på Harvards campusområde, och över 70 kongressledamöter undertecknade ett brev till Harvards styrelse med krav på Gays avgång.

Men Harvards ledning publicerade ett uttalande till stöd för Gay, som såg ut att klara sig kvar som president, trots att antalet som ansökte om tidigt antagande till Harvard föll med 17 procent.

Droppen som fick bägaren att rinna över för Harvard tycks ha varit de anklagelser om plagiat som därefter riktades mot Gay, bland annat i den konservativa tidningen The Washington Free Beacon. Sammanlagt har Gay anklagats för över 40 fall av akademiska plagiat, och frågan restes om Harvard ställer samma hårda krav på sin president som man gör på sina studenter.

I brevet där hon meddelar sin avgång skriver Gay att hon efter diskussioner med universitetets ledning i Harvard Corporation kommit fram till att ”det är i Harvards bästa intresse att jag avgår så att vi kan navigera detta ögonblick av enorma utmaningar med fokus på institutionen snarare än på någon individ”.

I brevet försvarar Gay även sina akademiska meriter och hävdar att hennes kritiker drivs av rasism.

”Mitt i allt detta har det varit beklämmande att få tvivel kastat på mina åtaganden att konfrontera hat och upprätthålla rigorös vetenskaplighet – två grundläggande värden som är fundamentala för den jag är – och skrämmande att utsättas för personliga angrepp och hot som drivs av raslig fientlighet” skriver hon.

Gays avgång välkomnas av Lawrence H. Summers, tidigare amerikansk finansminister som tvingades avgå som Harvards president 2006. ”Jag beundrar Claudine Gay för att hon sätter Harvards intresse först i vad jag vet är en fruktansvärt svår stund“ skriver han till The New York Tomes.

Kongressledamoten Virginia Foxx, republikan från North Carolina Republican som leder den kongress-kommitté som utreder Harvard och andra universitet, säger att utredningen av Harvard kommer fortsätta efter Gays avgång.

– Det har skett ett fientligt övertagande av högskoleutbildningen från politiska aktivister, woke-fakultet och partiska administratörer. Problemen vid Harvard är mycket större än en ledare, säger hon i ett uttalande.

På Harvard uttrycker flera lärare bestörtning över vad de ser som en politiskt motiverad kampanj mot Gay och den högre utbildningen, och hundratals fakultetsmedlemmar har tidigare undertecknat öppna brev där de uppmanar Harvards ledning att stå bakom Gay.

– Detta är ett fruktansvärt ögonblick. Republikanska kongressledare har förklarat krig mot högskolornas oberoende, precis som guvernör DeSantis har gjort i Florida. Gays avgång kommer bara uppmuntra dem, säger Khalil Gibran Muhammad, professor i Historia, ras och politik vid Harvard Kennedy School.

Alison Frank Johnson, professor i historia, säger att han inte ”kan bli mer bestört”.

– Istället för att fatta ett beslut grundat på etablerade akademiska principer, har vi haft en offentlig häxjakt. Istället för att lyssna på akademiker i hennes fält som kunde tala för hennes forsknings vikt och originalitet, har vi lyssnat på röster av hån och förakt på sociala medier, menar han.

