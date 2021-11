I skuggan av Greta – här är dagens klimataktivister

I Storbritannien har klimataktivister gjort sig impopulära hos bilister genom att under hösten blockera flera vägar i London, och i slutet av oktober fick Sverige uppleva en stor klimataktion då flera aktivister inkräktade på flygplatser och limmade fast sig själva på landningsbanor. Men vilka är grupperna som ligger bakom dessa sabotage? Och vad säger de själva att de har för mål? Nyheter Idag går igenom aktivistgrupperna som säger sig kämpa för klimatet.

Extinction Rebellion

Extinction Rebellion heter den radikala aktivistgrupp som tog på sig sabotagen vid svenska flygplatser den 31 oktober. Enligt Dagens Nyheter blev minst elva personer anhållna efter aktionerna och ännu fler greps kort efter sabotagen där ett flertal personer bland annat hade limmat fast sig själva på landningsbanor.

Det var dock inte i Sverige som Extinction Rebellion föddes. Rörelsen grundades i Storbritannien i april 2018 när en grupp om 15 aktivister möttes hemma hos aktivisten Gail Bradbrooks hus i Cotswolds nordväst om London, skriver Elle.

Sedan dess har gruppen utmärkt sig genom flertalet uppseendeväckande så kallade ”klimataktioner”. Bland annat har man limmat fast sig på flygplan för att hindra dem från att lyfta. Och i ett uppmärksammat fall från 2019 hamnade medlemmar ur rörelsen i slagsmål med arga pendlare efter att ha stoppat tunnelbanetrafiken i London.

Shocking moment angry commuters drag two #ExtinctionRebellion protestors off the top of a train in Canning Town and attack them. pic.twitter.com/EZAMa9tT2t — Mahatir Pasha (@mahatir_pasha) October 17, 2019

Under en demonstration i centrala London har man även vandaliserat en staty av Winston Churchill.

Den radikala klimatrörelsen har tidigare fått stöd från Greta Thunberg som talade vid rörelsens första officiella event den 31 oktober 2018.

– Vi kan inte rädda världen genom att spela efter reglerna. Därför måste reglerna ändras. Allt måste ändras. Och det måste börja idag. Så till alla er därute, det är dags för civil olydnad, det är dags att göra uppror (time to rebel), sade Greta Thunberg då.

Thunberg har senare även deltagit i aktioner och en vägblockad som Extinction Rebellion i Sverige har arrangerat vilket Samhällsnytt tidigare rapporterat om.

Utöver Thunbergs aktion och sabotagen mot svenska flygplatser i oktober har man även avbrutit kommunfullmäktige i Umeå. Enligt kommunalrådet Anders Ågren (M) har det hänt fler än en gång.

Klimataktivister avbryter Umeå fullmäktige IGEN. Först i juni, nu i augusti. Dessa antidemokrater är en skam. Ska det behövas polisbevakning numera? #svpol pic.twitter.com/Trns99DDV7 — Anders Ågren (@andersagren) August 26, 2019

På sin hemsida beskriver organisationen sig som en decentraliserad, internationell och ej partibunden rörelse som använder sig av fredliga aktioner och civil olydnad för att övertyga regeringar om att agera mot klimatkrisen.

Insulate Britain

Under hösten 2021 är Insulate Britain de klimataktivister som gjort mest väsen av sig i Storbritannien. Rörelsens medlemmar har gjort det till vana att blockera trafiken genom att sätta sig på bilvägar i London, däribland motorvägar.

Gruppens mål är att regeringen ska anta ett nationellt program för att isolera brittiska hem och på sätt göra dem energisnåla lagom till 2030. Enligt BBC har gruppen stöd från medlemmar i Extinction Rebellion, även om grupperna inte är officiellt sammanlänkade.

Ibland har aktivisterna i Insulate Britain inte nöjt sig med att sätta sig på vägarna utan gått så långt som att klistra fast sig på asfalten. Däribland har en man ertappats med att klistra fast sitt ansikte på vägen.

He glued his face to the road. 👀 Insulate Britain are back to just pissing everyone off today. I just wanna know what glue they are using cos it’s clearly strong as hell!! pic.twitter.com/hAO1bkjrIC — KG (@MissKG86) October 25, 2021

I november dömdes nio aktivister från gruppen till fängelsestraff av Högsta domstolen för en blockad som stört trafiken på M25 i två månaders tid, skriver Daily Mail.

Två aktivister dömdes till tre månaders fängelse, sex dömdes till fyra månaders fängelse och den nionde, 27-åriga Ben Taylor, dömdes till sex månaders fängelse efter att han sagt till domaren att om han inte döms till fängelse kommer han blockera en väg igen så fort han får tillfälle.

En talesperson för Insulate Britain jämförde de dömda aktivisterna med suffragetterna, som kämpade för kvinnlig rösträtt, och Martin Luther King inför ett pressuppbåd.

– Den rätta saken att göra är att uppmärksamma orättvisor genom att bryta mot lagen om det behövs. Det är vad suffragetterna gjorde, det är vad Martin Luther King gjorde och det är vad Insulate Britain har gjort, sade talespersonen enligt The Spectator.

I en intervju med BBC har även Greta Thunberg gett sitt stöd till gruppens handlingar, som hon menar är nödvändiga.

– Ibland måste man göra vissa människor arga, sade hon till den brittiska TV-kanalen.

Fridays For Future

Rörelsen Fridays For Future föddes från Greta Thunbergs skolstrejk och har sedermera fått en global spännvidd med lokalavdelningar över hela världen. Namnet kommer ifrån att det är på fredagar som medlemmar ur rörelsen arrangerar sina klimatprotester.

På Fridays for futures hemsida står det att rörelsen verkar för klimatstrejk och att protestera mot ”bristen på handlingar mot klimatkrisen”. Man listar också tre krav, som antogs i augusti 2019:

Håll den globala temperaturökningen nere under 1,5 grader jämfört med förindustriella nivåer. Säkra upp klimaträttvisa och jämlikhet (”climate justice and equity”). Lyssna på den bästa samlade vetenskapen som finns tillgänglig.

Fridays For Future har emellertid inte bara ägnat sig åt klimataktivism. Man har också tagit ställning i andra frågor. Exempelvis uttryckte man under sommaren 2020 sitt stöd till Black Lives Matter.

I ett inlägg till stöd för BLM på rörelsens Instagramkonto skriver man bland annat:

”För att ha klimaträttvisa måste vi ha social rättvisa. Klimatkrisen är intersektionell så vi måste kämpa mot rasistiska orättvisor. Dessa rasistiska och koloniala strukturer är alla involverade i exploateringen av resurser och ’färgade’ grupper (communities of colour) löper störst risk av klimatkrisens påverkan.”

Utöver BLM har rörelsen dessutom tagit ställning i Israel-Palestina-konlifkten. När konflikten mellan Hamas och Israel blossade upp under våren 2021 beskrev FFF Israel som en ”Apartheidstat”. De kallade även palestinier som dött i konflikten för ”martyrer”. Något som även terrorgruppen Hamas brukar göra.

Ställningstagandet gentemot Israel skapade en viss friktion inom rörelsen där den tyska lokalavdelningen kallade uttalandena för antisemitiska. Andra konton svarade då med att ”fördöma” den tyska avdelningen.

Ett konto kopplat till rörelsen förklarade att ”klimaträttvisa” också betyder att man ska stå upp för alla i världen som man anser vara förtryckta.

As we stand for climate justice we stand in solidarity with:

•Palestine 🇵🇸

•Kurd

•Syria

•Baloch

•Myanmar

•Kashmir

•West Papua

•The Uyghur Muslims

•Tigray

& more Climate justice means that we stand up for the oppressed & condemn all forms of systemic injustice — Fridays For Future MAPA (@FFFMAPA) May 22, 2021

Greta Thunberg gjorde dock inte samma ställningstagande som stora delar av den rörelse hon startade. Hon meddelade att hon inte ställde sig på någon sida i konflikten.

To be crystal clear: I am not “against” Israel or Palestine. Needless to say I’m against any form of violence or oppression from anyone or any part. And again – it is devastating to follow the developments in Israel and Palestine. — Greta Thunberg (@GretaThunberg) May 11, 2021

I samband med ställningstagandet mot Israel mejlade Nyheter Idag olika avdelningar inom rörelsen med frågor om varför de tog sida i konflikten. Ingen av avdelningarna svarade på våra mejl.

Greenpeace

Den kanske mest kända miljöaktivistiska organisationen som hållit på längst av de fyra nämnda. Organisationen har funnits sedan början av 70-talet och deras första aktion var att stoppa USA:s kärnvapentester på ön Amchitka Island utanför Alaska 1971, står det på deras hemsida.

Sedan dess har mycket hänt med organisationen som numera är världsomspännande och har flertalet anställda, däribland i Sverige.

I likhet med övriga grupper använder man sig av civil olydnad för att uppnå sina mål. Fokuset är brett och bland annat har man kommit att rikta in sig på global uppvärmning, fiskepolitik och nedskräpning i havet – för att nämna några.

I den svenska organisationens senaste pressmeddelande meddelar man att kommer överklaga regeringens beslut om att bevilja Cementa fortsatt tillstånd till kalkbrytning på Gotland.

På sin hemsida säger sig organisationen vara emot användning av våld och skadegörelse. Det sista är emellertid inte något som man alltid lyckats med.

Ett exempel är under fotbolls-EM sommaren 2021 när en aktivist flög in över i Allianz Arena i München på sin motordrivna paraglider inför en match mellan Tyskland och Frankrike.

Aktivisten tappade kontrollen när han krokade i TV-kablar och kraschade in i läktaren innan han slutligen gled ner på planen.

Munich police are investigating after a protester parachuted onto the pitch just before Tuesday's #EURO2020 match between Germany and France. Two people were injured when the Greenpeace activist lost control of his motor-powered paraglider and crashed.pic.twitter.com/3VwH1S9bQK — DW News (@dwnews) June 16, 2021

Två personer fick huvudskador från kraschen och fördes till sjukhus, skriver SVT. Mannen kunde senare gripas av tysk polis och Greenpeace gick därefter ut och bad om ursäkt för händelsen.

Utöver kraschen vid fotbolls-EM har medlemmar ur organisationen dessutom klandrats för att ha skadat ett över 1000 år gammalt världsarv i Peru 2014. Även det har gruppen senare gått ut och bett om ursäkt för, skriver The Guardian.

