Janouch om att regeringen skriver under FN-avtalet: ”Det är att förråda sitt eget folk”

SVERIGE Förräderi, varken mer eller mindre. Så beskriver författaren Katerina Janouch den svenska regeringens beslut att skriva under FN-ramverket ”Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration”.

– Tyvärr bekräftar det bara min syn på etablissemangspolitikerna som sviker folket, säger hon till Nyheter Idag.



Länge rådde närmast total tystnad i Sverige om det FN-ramverk som kommer att undertecknas på ett toppmöte i Marocko den 10 och 11 december. Sedan skrev sajten Samhällsnytt om saken, och flera andra medier följde efter.

Den svenska regeringen har tillkännagett att man kommer att skriva under, medan Sverigedemokraterna säger bestämt nej. Men det är mer oklart var de andra partierna står. Moderaterna har kallat regeringen till ett möte i utrikesutskottet för att få mer information om avtalet innan partiet väljer sida.

Författaren Katerina Janouch har engagerat sig i frågan och deltog i en demonstration mot migrationsramverket på Mynttorget i Stockholm i söndags. Hon tror att tystnaden delvis beror på att etablerade politiker är rädda för att ge alternativa röster som hon själv rätt i den här frågan.

Avtal utan ömsesidighet

– Eftersom svensk politik är på en så pass barnslig nivå så skulle det inte förvåna mig om det finns sådana parametrar i det, att man av prestigeskäl vill skriva under oavsett om det är bra eller dåligt för Sverige, för att visa vem det är som har makten, säger hon.

– Det går ju helt i linje med den ansvarslösa migrationspolitik som har varit där man inte har någon plan eller hållbarhetstanke. Man har ägnat sig åt en massa oviktigt tjafs och positionering mot Sverigedemokraterna, som inte gynnar någon. Då skulle det inte förvåna mig om man förfar lika vårdslöst med det här.

Själv kritiserar Katerina Janouch avtalet för att handla enbart om migranternas rättigheter och fördelar som de borde ges.

– Jag ser ingenting om skyldigheter, att man ska respektera landet man kommer till, lära sig språket, integrera sig och bidra. Jag ser ingenting om det utan allting är till för att mottagarländerna ska underlätta för migranterna, och det finns ingen ömsesidighet. Det tycker jag är konstigt.

Vanskligt om medierna

En skrivelse som hon särskilt pekar ut som problematisk handlar om medierna. Där står det att journalister ska utbildas om migrationsrelaterade frågor och att staten ska dra in bidrag till medier som bland annat ”främjar intolerans”.

– Jag tycker det luktar väldigt propagandistiskt. Det här med att utbilda journalister, vad är det frågan om? Ska det vara en statlig utbildning? Det är vanskligt, säger Janouch.

De som försvarar ramverket pekar på att det inte är juridiskt bindande. Katerina Janouch undrar varför man då behöver underteckna det och varför det inte bara kan ses som en rekommendation. Samtidigt tycker hon att det är olämpligt att det blir en övergångsregering som skriver på avtalet, och inte en regering som folket har röstat fram.

”Sviker folket”

Trots dessa problem är hon inte förvånad över att regeringen väljer att skriva under ramverket.

– Tyvärr bekräftar det bara min syn på etablissemangspolitikerna som sviker folket. Det är att förråda sitt eget folk – jag är ledsen att behöva använda de orden, men just när det gäller det här så är det tyvärr precis det som sker. Man säljer ut sitt eget land, man värnar inte medborgarna, säger Janouch och påpekar att det gäller medborgare med både svensk och utländsk bakgrund.

Hon ger också en känga till de traditionella medierna för hur de har hanterat den här frågan.

– Mainstreammedierna i Sverige verkar inte vilja rapportera om det här över huvud taget medan man rapporterar jättemycket om Greta Thunberg, 15 år, som sitter och skolstrejkar vilket är fullständigt löjeväckande. Det är man beredd att ge hur mycket utrymme som helst medan det här förbigås med total tystnad. Man kan inte säga att det inte finns intresse för det här, det finns det absolut.

