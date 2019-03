Jesper Söder om kontakten med terroristen Skråmo: ”Han sa att han hellre skulle döda sig själv och sina barn än att ge upp”

INTERVJU Jesper Söder har stridit för kurdiska YPG mot IS i Syrien, och berättar för Nyheter Idag om sina kontakter med terroristledaren Michael Skråmo, resan till kriget, hur YPG värvade frivilliga i väst, synen på utländska jihadister, Turkiets stöd till IS, den svenska insatsen i Irak med mera. Intervjun gjordes innan uppgiften om Michael Skråmos död spreds.

Under pågående krig både skrev och talade Jesper Söder med den svensk-norska terroristen Michael Skråmo, som enligt de senaste uppgifterna avlidit till följd av skador.

– Vi har diskuterat allt från religion till hur han har det med sin familj. Han har frågat vad jag gör och hur det går för mig. Vi har haft dispyter och fajtats, han har hotat mig och jag har varit mer lågaffektiv. Vi har pratat om allt alltså. Jag lurade honom att jag hade blivit en radikal islamist och han gick ju på detta och bad mig köpa en översatt koran av Muhammed Knut Eriksson. Han ville lära mig hur en äkta muslim skulle vara. Han har skickat bilder på sin lägenhet. Allt möjligt har han skickat till mig.

– Det var en väldigt underlig relation. En gång blev det så att han skickade precis när vi var i sändning med SVT, så skickade han ett meddelande att det kommit en granat in i hans grannlägenhet. Han skickade bilder så SVT blev ju helt till sig. Det kom ju med för det var liveinspelning. Så det blev ett reportage om det, ”Två svenskar som strider mot varandra”. Det blev ett ganska stort inslag om det.

Fanns det något som helst tvivel eller ånger hos honom under den här perioden?

– Nej, ingenting. Ingenting. Han är så fanatiskt radikal och bortom all räddning för att inse vad han gjort eller att det han står bakom är fel. Han är alltså så oerhört hjärntvättad att han är en oerhört stor fara, inte för allmänheten på det sättet, men för det som han propagerar för. Ideologin. Han står så starkt bakom det här, det är det som är det farliga med honom.

Som värvare för IS var Skråmo särskilt intressant att få tag på levande för den kurdiska militären.

– För att få tag på andra, vilka de är och vad de har gjort. Hans kunskaper om andra västerlänningar i IS, från både Norge, Sverige, Danmark med mera, är ju avsevärd, han är ju en guldgruva. Det var därför jag jobbade med honom så jävla hårt i flera år och pratade med honom i flera år. Det var för att försöka få honom att få ett förtroende för mig. Så att han kunde lämna över sig. Mitt jobb var ju att få fast på den här jäveln. Så jag försökte ju låtsas bli en radikal islamist och allt möjligt, så att han skulle få förtroende för mig.

– Det kändes väl lite Hollywood-filmaktigt på ett sätt får man väl säga, för jag skulle ju aldrig prata med honom eller skriva något som jag kände att ”det här står inte jag bakom”, om det inte var så att jag blev tvungen att ha ett intresse för honom. Han förtjänar enligt mig att sitta inspärrad i resten av sitt liv i en jävla grotta någonstans. Men informationen han sitter på gjorde det värt att skriva och prata med honom.

– Jag var väldigt mån om att hålla kontakt med honom för att jag hoppades att han skulle tabba sig, på något jävla vänster, eller säga ”Jesper, jag litar på dig. Kan du hjälpa mig ut? Kan du ta mig till Turkiet?” Det hade varit ett drömscenario. Men han var så fanatiskt radikal och han var så jävla övertygad om att ”vi kommer vinna den här striden, vänta bara”. Och han sa att han hellre skulle döda sig själv och sina barn än att ge upp och så vidare, så han var ju alltså helt otrolig i den bemärkelsen.

Jespers krig började med att han såg ett nyhetsinslag om slaget om den kurdiska staden Kobane under hösten 2014, där IS belägrade staden som försvarades av YPG med flygstöd från USA.

– Jag undrade vad det var som pågick. Så då började jag googla och ju mer jag googlade, desto mer information fick jag, desto mer hemskheter såg jag, och det väckte en ilska och frustration inom mig. Varför gör vi ingenting? Varför pratar vi inte om det? Varför agerar vi inte mot det?

– Till slut blev det så att jag kom i kontakt med en kompis, en amerikansk marinsoldat som var nere på plats där. Jag lärde känna honom genom dataspel när jag var yngre. Så jag började prata med honom, om hur det är på plats och vad rekommenderar du om jag vill hjälpa till. Då blev han väldigt seriös, Danny. Han var befäl och var väldigt tydlig med att jag inte skulle komma dit om jag trodde det skulle bli någon lekstuga. Sedan tog det några månader innan jag tog beslutet att åka ned.

Hur gick det till att ta dig till den här krigszonen rent fysiskt?

– Det är inte svårare än att sätta dig på ett plan och åka ned till Irak. Se till att du har pratat med någon gruppering som kan hjälpa dig att komma till rätt ställe. Jag fick en bil som plockade upp mig på flygplatsen i Suleymai, och körde mig till en bas där jag sov över natten några timmar. Sedan åkte jag tidigt på morgonen över gränsen till Syrien där jag anslöt mig till YPG och på min tredje dag var jag vid fronten. Från att jag landade i Suleymai i norra Irak, till att jag var i Syrien med YPG-uniformen på så tog det elva timmar.

Fanns det många andra frivilliga från Europa och väst som var där och slogs på kurdernas sida?

– Ja, det fanns en del, men jag var den första etniska svensken, utan någon form av anknytning till regionen eller genom släktingar eller så. Men det fanns en del britter, amerikaner och tyskar, men inte några andra. Många som hade tjänstgjort i Irak tidigare, under den amerikanska ockupationen.

IS har ju värvat väldigt aktivt till konflikten, och om man tittar historiskt så värvade republikanerna under spanska inbördeskriget frivilliga från Europa. Har YPG värvat frivilliga aktivt i Europa på ett liknande sätt?

– Ja. Det var väl inte lika aktivt men det fanns grupper på Facebook där man diskuterade vad som skedde där nere och då var det människor som var intresserade av konflikten som sökte sig till de här grupperna. Då kom man i kontakt med några som kallade sig ”Lions of Rojava”. Rojava är ju där kurderna inom YPG strider, det kallas för västra kurdistan.

– Så ”Lions of Rojava” var det vi frivilliga kallades från början. Dem kom man i kontakt med om man ville hjälpa till, och då fick du frågor som om du är straffad, vad har du för bakgrund, har du medicinska problem och så vidare. Jag gick inte den vägen men möjligheten fanns.

Den här diskussionen om vad man ska göra med utländska terrorister känns lite märkligt. Det fullständigt normala är väl ändå att de döms i det land där brottet har begåtts? Varför händer inte det?

– Ja, både Syrien och Irak har erbjudit sig att ta hand om dem. Men alla länder är inte för dödsstraff. Sen är det ju som du säger normalt sett så att om du och jag åker till Thailand och begår till exempel narkotikabrott så hamnar vi i thailändskt fängelse. Men om vi riskerar dödsstraff, då ska vi försöka ta hem de här, på grund av att man inte har dödsstraff i sitt lagsystem. Så det är lite blandat där faktiskt.

– Det är det som har gjort att partierna i riksdagen är lite oense om hur dom ska dömas, vad som ska dömas för och så vidare. Det hela handlar om huruvida dom ska dömas där nere eller om dom ska dömas här hemma. Problemet är att här hemma kommer dom inte dömas, och det har ju gjort att det blivit sådan splittring i riksdagen bland partierna på grund av att man inte kommit överens om hur fan man ska döma dem.

Intrycket jag fått är att de flesta IS-terrorister nu på slutet tillfångatagits av kurderna…

– Ja precis. Om man tittar på Syrian Civil War Map så kan man se var striderna är och då är det på östra sidan av floden Eufrat. På västra sidan av Eufrat har vi syriska regimen, på östra sidan har vi kurderna. Syriska regimen och kurderna har helt enkelt gjort en överenskommelse att ni tar den ena sidan så tar vi den andra, och sedan enas vi om territoriet och försöker samarbeta.

Hur ser det samarbetet ut?

– Det kan jag inte svara på på rak arm. Jag vet att vi haft gemensamma vägar där vi åkt fram och tillbaka med våra egna fordon. Det har varit lite spända situationer då och då men det har aldrig slutat med att man sett varandra som fiender. När jag var därnere senast låg jag inbäddad i en by utanför al Bab, och då var det syriska regeringstrupper där tillsammans med YPG, som samarbetade för att försvara byns invånare.

– Så jag satt och drack chai och kaffe och åt mat med syriska regeringstrupper där, fast jag egentligen befann mig i landet olagligt. Men de brydde sig inte om det, för de visste ju varför jag var där. Jag var ju inte där för att stötta någon terroristgrupp eller rebellgrupp utan jag var där för att få bort dem. Så de såg mellan fingrarna på mig, jag blev erbjuden att komma med till Damaskus och umgås och skulle få ett frikort.

– Så lagen om att befinna sig i Syrien illegalt använder man bara mot dem som försöker störta Assad, som IS, att man är på fel sida av konflikten. Jag åkte ned för att hjälpa till och rädda liv, inte för att förstöra och ta över. De vet ju om det. Så kurderna och syriska regimen och ryssarna har ju samarbetat.

Men om de samarbetar, och den syriska regimen vill ha dom utländska IS-terroristerna, hur kommer det sig att kurderna inte bara överlämnar dem?

– Det handlar om att kurderna söker legitimitet från väst för att de vet att om de får erkännande från väst som en legitim styrka kan de också få ett erkännande som federal stat, som de vill ha, med egna lagar fast de tillhör landet Syrien. Kurderna kämpar ju för att de vill ha tillbaka sitt land Kurdistan. Det är ju fyra länder, Turkiet, Syrien, Irak och Iran, som har ockuperat deras land enligt kurderna. Därför vill man samarbeta med väst för att få stöd för att kunna få tillbaka sitt eget land.

– Så kurderna skulle mycket väl kunna släppa dem till den syriska regimen. Och det är vad man kommer göra med till exempel syriska medborgare, man kommer släppa dem till syriska regimen. Men västerländska medborgare, då vill man att västländerna ska ta hand om dem. Man vill inte lämna dem till den syriska regimen för det skulle se illa ut för väst.

– Det vill inte kurderna. De vill ses som en trovärdig styrka och en kraft att räkna med och om väst har önskemål att så här vill vi att ni behandlar våra medborgare, så kommer kurderna göra det. Vare sig de vill eller inte. Det handlar om att kurderna vill göra alla nöjda, de vill inte vara i vägen eller bli orsak till en annan konflikt.

Fast de vill väl ändå helst se att de här människorna straffas?

– Ja, herregud, o ja! Jaja, där har du helt rätt! Absolut, absolut! De är jättehårda, kurderna, när det kommer till att ha deltagit i IS eller al-Qaida, de är jättehårda. De har ingen som helst, att det är synd om dem eller så. De är precis tvärtom, det här är terrorister, de ska låsas in på livstid och kasta nyckeln. Men de är väldigt måna om att följa krigets lagar och regler.

Förutom frivilliga krigare, kom det någon annan frivillig hjälp från personer och organisationer i väst?

– Jaja, det kom från massa länder, i och med att kurderna är utspridda över hela världen. Det var en massa länder där framförallt kurder var de drivande krafterna som började med hjälpinsamlingar, kläder och så. Inte bara för kurderna utan för krigets offer, för de som drabbats.

– Så det har ju funnits men problemet var att mycket av det aldrig kom fram. För man har inte vetat hur man ska få in det. Därför började man göra insamlingar till röda korset och kurdiska röda halvmånen som man visste hade större möjligheter att få ned saker än vad andra hade.

– Jag har ju själv gjort det, jag startade upp Jesperhjälpen och skickade ned min styvfarsa med 300 000 svenska kronor, och sedan åkte jag runt och köpte mat och kläder åt civila nere på plats. För jag visste att det jag kunde få för pengarna därnere var så jävla mycket mer än det jag hade fått i Sverige. Det gynnade företagarna där nere när jag handlade från deras butiker också så att det var ju win-win.

Du greps ju vid ett tillfälle där nere, 2017. Av kurdiska styrkor i Irak. Vad var det som hände? Man tror ju att ni är allierade…

– Ja, men det är vi också. Jag har kaptensstatus i KDP/Peshmerga. Och generalerna ringde till gränspolisen och sa släpp honom, han är vår. Men det var att mitt visum hade gått ut, och att jag korsade gränsen illegalt, fast de kunde de inte bevisa. Så det handlade bara om det, och att det varit lite spänningar mellan kurdiska grupperingarna. Även om de alla är kurder har de haft lite politiska och ideologiska motsättningar. Det var en viss konflikt där och då hamnade jag i kläm.

– Men jag behandlades inte som någon fånge, de behandlade mig väldigt bra ändå, fast jag blev tvungen att sova i ett högsäkerhetsfängelse och skeda med IS i fjorton dagar. Det var inte så roligt. Men fängelsechefen gav mig en vinflaska och två öl efteråt så jag kan säga att det var party på hotellrummet för mig sedan. Jävlar vad full jag blev.

De här ideologiska skillnaderna, det är väl att YPG är kommunister?

– De är åt kommunisthållet på många plan. Men alla i YPG är inte kommunister för det, utan de finns de som är liberaler, de finns de som har andra ideologier. Så det är en ganska salig blandning. Men grunden är ju kommunism, marxism, socialism.

Du hade ju planer på att kandidera i valet för liberalerna. Hur fungerade det för dig som liberal att leva i ett kommunistiskt land och på sätt och viss slåss för kommunismen?

– De ideologiska värderingar som jag inte hade på det sättet, det funkade för mig för jag förklarade för dem varför jag var där. Och de köpte ju mitt engagemang, att jag var där för att slåss för allas frihet. Och det är ju det som är grunden för deras kamp. Frihet och kvinnans jämlikhet, alltså kvinnornas revolution kallas ju deras kamp, att kvinnor ska ses som jämlikar och inte vara underkastade, de ska få välja att leva sitt liv precis som en man kan. Så även om jag inte hade samma ideologiska grund så stod de ändå för många andra värderingar jag har.

– När de hade möten som var mer ideologiska diskussioner så var jag kanske den som serverade te, och satt med och lyssnade även om jag inte höll med. Det handlar ju om en ömsesidig respekt. Jag har aldrig haft några problem med det, och jag har aldrig blivit ifrågasatt för det heller, det är inga som har klagat på mig för att jag inte har den ideologiska grunden.

– Så länge man inte är nazist eller fascist, då är det helt okej och det är ju inte jag. Jag är väldigt öppen ideologiskt, en del saker jag tycker ligger mer åt höger medan andra saker är mer åt vänster. Det beror på vad det är för sakfrågor.

– När det kommer till terrorismen och när det kommer till människor som stött IS och liknande är jag fullständigt emot dem. Jag vill inte att de ska komma tillbaka till Sverige, jag vill inte att de ska leva öppet i vårt samhälle. Jag vill att de straffas, att de ska sitta bakom lås och bom, och de ska fan veta att vad de gjort kommer förfölja dem resten av livet.

– Och det vill ju också YPG, och alla de som blivit behandlade som sexslavar, som blivit torterade, kidnappade, fått familjemedlemmar mördade. Det är ingen som hyser några som helst sympatier eller empati för den delen med några som helst IS-medlemmar.

Nej, och det är ju särskilt vidrigt att folk åker från ett rikt land för att förstöra ett fattigt.

– Jaja, och folk som kommer från Sverige och andra delar av Europa, det är ju de som varit farligast och värst. De har ju ändå åkt från den trygghet som vi har för att sprida rädsla och skräck och halshugga och mörda och våldta människor. ”Vad är det för folk” tänker man ju då.

Du har tidigare sagt i podcasten ”Fronten” att svensk trupp både har stridit med och vidarebefordrat vapen till Peshmerga i Irak.

– Ja. Stefan Löfven var ju där nere och hälsade på. Svensk trupp har ju varit där nere och utbildat och så och hjälpt till. En av mina kamrater inom peshmerga han skickade en medalj han hade fått av svenska försvarsmakten. En guldmedalj för tapperhet i tjänstgöring. Han desarmerade bomber. Han heter Helo Remsht och är kapten. Han skickade en bild på den. Jag gratulerade honom och sådär. Väldigt bra gubbe det där.

Har det inte varit lite tyst om det här?

– Det har varit tyst, men jag kan ju säga att det man gjorde var ju inte bara att utbilda. Man gjorde lite andra grejer också.

Varför slår sig inte Löfven på bröstet om det här?

– Man vill inte visa en aktiv sida mot terrorn för att man är rädd för att det skulle kunna öka hatet mot Sverige. Och Löfven vill inte vara ansvarig som statsminister för att ett terrordåd händer på grund av att man inte har lagar och regler som gör att man kan hålla svenska medborgare säkra.

Jesper Söder har länge varit kritisk till den förlåtande attityd många medier visat upp mot islamistiska terrorister, i synnerhet kvinnor. Som exempel nämner han den självbiografiska boken ”Älskade terrorist – sexton år med militanta islamister” som fick stor och positiv uppmärksamhet i svensk media.

– Hon hade varit gift med en al-Qaida-ledare i flera år flera år, och inte tagit avstånd från det här. Att man släppet fram en sådan som ska sitta och ursäkta sig, i nyhetsmorgon. Hon tog inte ens avstånd mot sitt deltagande med honom och påstod att hon inte visste någonting. Tro fan att hon visste!

På samma sätt ser Jesper på de reportage om tillfångatagna IS-terrorister och deras kvinnor som publiceras i många tidningar.

– Det gör mig förbannad. Okej, jag kan med att man tar hand om barnen, och ser till att dom inte är en fara för andra barn eller samhället i framtiden, om man tar bort dem från föräldrarna. Dem kan jag vara lite förlåtande mot. Men alla andra, nej, de står bakom till 100 procent vad IS gjort.

– Och de som säger att de varit ambulansförare och kockar, det är ju så jävla mycket skitsnack så det finns ju inte. Men de ursäktar sig och säger detta för att de vet att de kommer undan med det. Man har gjort det här sedan Afghanistan-tiden.

Är risken stor att turkarna kommer attackera YPG nu när IS är besegrade?

– De har redan gjort det, med sin rebellgrupp som de påstår är under deras beskydd. De har tagit Afrin, de har ju redan invaderat. Men nu kommer de att göra en fullskalig invasion för att de vill rensa ut YPG helt och hållet. De anser att de är terrorister. På grund av kopplingen till PKK, fast det är två helt olika organisationer.

Varför väntar de tills IS besegrats? Är de rädda för att anklagas för samarbete?

– De har ju använt IS som en proxygrupp i flera år. Beväpnat dem och haft öppna gränser så att IS ska kunna ta sig in och ut. Man har köpt olja av dem till en femtedel av priset i flera, flera år har de samarbetat. Och nu kommer de göra allt för att slå ut kurderna.

Skulle du delta som frivillig i ett sådant krig?

– Nej, det skulle jag inte. Turkiet är en Nato-medlem. Och även om Sverige inte är med i Nato så är det inte en fajt jag skulle ge mig in i, på grund av att det inte var därför jag åkte ned. Jag åkte ned för att jag ville stoppa IS och för att jag ville hjälpa människor. Skulle jag åka ned till den här konflikten så skulle det vara för att hjälpa civilt. Det här är en konflikt jag inte kan ställa mig bakom eller känna mig trygg att åka ned och delta i.

Hur är relationen mellan amerikanerna och turkarna?

– Amerikanerna har ju fördömt Turkiets agerande. Amerikanarna hade förband som åkte längs med turkiska gränsen för att visa att ”vi är på deras sida, lägg av”. Amerikanarna är oerhört mycket på kurdernas sida för det de har gjort, både Obama och Trump.

– Det som har hänt nu är att man inte kommer dra tillbaka sina trupper helt, det sade de för fem-sex dagar sedan. Man kommer att ha kvar flera bataljoner, och sedan kommer det komma en frivillig styrka på ungefär tvåtusen man från olika delar av väst, Nato-länder och sådär, som kommer vara där för att upprätthålla säkerheten. Man vill bevara YPG, man vill ha kvar dem. Det är en styrka att räkna med för framtida konflikter kan man säga.

Ja, skulle Turkiet slå ut YPG skulle det ju bara vara Assad kvar.

– Inte bara det. Skulle Turkiet slå ut YPG, den gruppen de använder sig av är före detta IS-medlemmar, al-Qaida-medlemmar, som har gått över till den turkiska sidan och sedan kommer tillbaka med en annan flagga och en annan uniform.

Är det Fria Syriska Armén?

– Ja. Det började ju som en folklig motståndsrörelse, alla stödde FSA, jag gjorde det. Sedan 2013–14 radikaliserades FSA. Magda Gad skrev en väldigt bra rapport om det, om hur den här radikaliseringsprocessen gick till. Jag rekommenderar alla som vill veta mer att Magda Gads artiklar.

– Nu har ju regeringen och andra riksdagspartier haft en debatt igår om detta. Det är ändå åtta år sedan man skulle börjat debattera det här på den nivån. Men de har aldrig brytt sig om det, vilket betyder att vi är flera år för sena för till exempel en tribunal-lag. Jag är för en gemensam domstol i Europa som ska döma dem här så de får avtjäna långa fängelsestraff, inte komma hem och dricka kaffe och käka bullar. Aldrig i helvete heller!

– För att säkerställa medborgarnas säkerhet borde man helst redan i morgon stifta en lag som gör det förbjudet att ha samröre med terrororganisationer som IS, al-Qaida med mera, och det borde vara ett ministraff på säkert tio år för det. Om det utöver det finns bevis på vad man har gjort, som avrättningar eller våldtäkter, då ska man utöver de tio åren få påföljdsår.

– Sen har jag pratar med kurderna lite allmänt om det här, och de är villiga att behålla dem där nere tills lagen träder i kraft, om det är så att man kanske kan hjälpa dem ekonomiskt med att hålla kvar dem. Jag ska faktiskt upp till riksdagen och prata om detta.

Varför tror du man varit så senfärdig?

– För att man har inte sett det som ett problem. Man har prioriterat annat. Man har inte brytt sig. Man har tänkt att den här konflikten kommer inte ta slut på många år. Man har skjutit undan problemet för att man varit rädd för att ta tag i det. Man vet inte hur man ska föra diskussionen, man vill inte förarga någon, man vill inte att IS ska bli ännu mer förbannade på oss. Man vill gärna göra alla till lags. Vi är så konflikträdda i Sverige så att det är pinsamt när det kommer till sådana här frågor.

Tycker du att synen på IS har förändrats i Sverige?

– Absolut. Idag finns det väl ingen normal människa som anser att det är synd om IS-anhängare. Däremot kan jag förstå om folk tycker det är synd om barnen, för barn ska aldrig drabbas av föräldrars beslut. Det håller jag med om. Barn är oskyldiga.

– Men däremot har de blivit så hjärntvättade så att de är en fara för samhället. De behöver särskilda åtgärdsprogram för att säkerställa att de kan vara bland vanliga barn och medborgare i framtiden. Det enda sättet att göra det är att ta bort dem från föräldrarna och den radikala miljön. Se till att de får komma till hem där det finns läkare och psykologer med mera innan de kan fosterhemsplaceras. De ska bort från föräldrarna, det är enda sättet att kunna säkerställa att de inte är framtida hot.