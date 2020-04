Joe Bidens groda: ”Ekonomiskt samlag”

USA Demokraternas presidentkandidat Joe Biden har tidigare blivit uppmärksammad för en rad olika felsägningar. Nu har det hänt igen – när Biden i en tv-intervju föreslog att USA behöver mer ”economic intercourse” (ekonomiskt samlag) i världen, rapporterar Fox News.

Det var i en intervju med CBS som Demokraternas presidentkandidat Joe Biden (han utses formellt till partiets kandidat på ett konvent i augusti) uttalade sig om utrikespolitik.

Biden sade att USA behöver mer “economic intercourse around the world”. Han förklarade att han skulle engagera sig mycket mer i omvärlden än vad den nuvarande presidenten, republikanen Donald Trump, gör.

– Vi kan inte ta ett steg tillbaka, argumenterade Biden och fortsatte:

– Om vi till exempel löser problemet i USA men inte löser det i andra delar av världen, vet du vad som kommer att hända? Du kommer att få reseförbud, du kommer inte att ha möjlighet att ha ekonomiskt samlag (economic intercourse) runt om i världen. När det är ”America first” (Trumps slogan), så är Amerika ensamt.

.@JoeBiden: What we need is more “economic intercourse” pic.twitter.com/zLa8hqspC0

— Tom Elliott (@tomselliott) April 28, 2020