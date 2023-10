Kaos i MP: Stenevi vägrade pressträff med språkrörskandidat enligt källor

Kaoset i Miljöpartiet verkar tillta. Enligt uppgifter till Svenska Dagbladet vägrade partiets språkrör Märta Stenevi delta på en pressträff tillsammans med språkrörskandidaten Daniel Helldén.

I november avgår Per Bolund som manligt språkrör för Miljöpartiet, och flera kandidater har anmält intresse för att ersätta den tidigare miljö- och klimatministern.

Enligt källor till Svenska Dagbladet har partiets valberedning bestämt sig för att föreslå Daniel Helldén, riksdagsledamot sedan valet och tidigare trafikborgarråd i Stockholm, som manligt språkrör, medan Märta Stenevi föreslås sitta kvar.

Miljöpartiet skulle ha presenterat kandidaterna på en pressträff på torsdagen med både Helldén och Stenevi på plats. Men enligt källor till SvD ställdes pressträffen in på grund av att Stenevi vägrade närvara.

Enligt SvD:s källor ska Stenevi ha hänvisat till en rad svepskäl, men även sagt rent ut att hon inte ville närvara tillsammans med Helldén. Enligt en källa råder sedan dess ”kaos” i partiet.

På torsdag kväll kommer partistyrelsen ha ett möte för att diskutera situationen, och enligt SvD:s uppgiftslämnare diskuteras en rad alternativ, inklusive att Märta Stenevi tvingas lämna sin post.

Helldén och Stenevi uppges representera två fraktioner inom partiet, där Helldén vill lägga fokus på klimatfrågan, medan Stenevi vill bredda partiet till olika sociala frågor.

I augusti rapporterade Expressen att Stenevi kritiseras internt för att hon är en vänsterpolitiker som är mer intresserad av antirasism och sociala frågor än miljöfrågor.

Nyligen avslöjade Dagens Nyheter att facket larmat valberedningen om arbetsmiljön kring Märta Stenevi i ett brev som uppger att tjänstemän som arbetar nära Märta Stenevi har en ”ohållbar arbetssituation”. En källa från MP beskrev Stenevis ledarskap som ”toxisk toppstyrning” för DN.

– Det är lite ”my way or the highway”. Det är inte som att vi jobbar som ett team, säger källan.

En annan källa uppgav att Stenevi har ”ett väldigt stort kontrollbehov”.

