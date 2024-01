Karl Hedin kräver staten på 8,3 miljoner

I oktober 2018 greps skogsägaren och företagaren Karl Hedin och flera andra personer som misstänkta för illegal vargjakt, efter att polisens nationella operativa avdelning genomfört hemlig avlyssning. Det hela blev en mycket uppmärksammad process som slutade med att samtliga åtalade friades, i tingrätten 2021 och i hovrätten följande år. Nu rapporterar Dagens Industri att Karl Hedin kräver ersättning från staten på sammanlagt 8 343 000 kronor.

Karl Hedin kräver ersättning för ”lidande, kränkning och andra ideella skador” under tiden han satt häktad, för den hemliga avlyssning utsattes för, för att hans jaktvapen beslagtogs under tre års tid, för ”påverkad livskvalitet” under de fyra år processen pågick, för förlorad arbetsförtjänst samt för intrång i näringsverksamhet.

– Jag vill skicka en signal till JK och fråga ”tycker du att det här är rätt?”. Är det inte värt någonting att man tar vapnen av mig i tre år på helt felaktiga grunder?, säger Karl Hedin till Dagens Industri.

Hedin menar att rättsväsendet planterat ut falska bevis under utredningen, och uppger till DI att han redan har polisanmält polisen fyra gånger, utan att något ansvar har utkrävts.

– Det som känns värst i det här är att de där människorna som har förfalskat bevis och inte drar sig för olagligheter går fria. Dem ska du och jag betala lön till, säger Hedin, som lovar att skänka eventuell ersättning till Centrum för rättvisa.

Det har tidigare flera gånger uppmärksammats att personer dömda för brott samt personer som dömts för vissa brott men friats från andra fått höga skadestånd beslutade av Justitiekanslern på grund av bland annat felaktiga häktningstider.

