Komiker stängs av från festival – visade kuken på scen

STORBRITANNIEN Den skotske komikern och trollkarlen Jerry Sadowitz stängs av från Edinburgh Fringe Festival. Detta efter ett framträdande där han uppges ha blottat sig för publiken och anklagas för att ha dragit ”oförsvarliga” skämt.

Det var på fredagen som Sadowitz hade sin show Not for anyone på The Pleasance i Edinburgh. Skotten uppträdde då på ett sätt som – likt titeln på showen antyder – inte uppskattades av alla i publiken.

– Han kallade Rishi Sunak för en ”paki” (nedsättande term för pakistanier, reds. anm.) och sade att ekonomin är usel eftersom den styrs av ”svarta och kvinnor”, säger en upprörd åhörare som befann sig i publiken till The Scottish Sun.

Åhöraren säger att det inte var publiken som var problemet, utan den 60-årige komikerns ”oförsvarliga material”.

– Han tog fram sin penis framför en kvinna på den främsta raden, säger åhöraren.

Att liknande scener skulle inträffa varnade Sadowitz för i en promotionvideo till showen.

– Han kommer att vara rolig, han kommer att vara oförskämd, han kommer att göra imitationer, han kommer att visa kuken. Han kommer att göra allt-jävla-ting! säger han om sig själv i videon.

Arrangören: ”Helt oacceptabelt”

Sadowitz – som är känd för sin kontroversiella och mörka humor – skulle egentligen ha uppträtt vid ytterligare ett tillfälle under festivalen. Men efter fredagens omstridda framträdande blev hans andra show inställd.

I ett uttalande till Metro UK säger en talesperson för The Pleasance:

– På grund av flertalet klagomål blev vi omedelbart medvetna om innehåll som bedömdes vara, bland flera andra saker, extremt i dess rasism, sexism, homofobi och misogyni. Vi tänker inte associeras med innehåll som attackerar folks värdighet och språket som användes på scen var, i vår mening, helt oacceptabelt.

– En stor mängd människor lämnade Jerry Sadowitz show eftersom de kände sig obekväma och otrygga med att stanna på stället. Vi har mottagit ett oöverträffat antal klagomål som inte kunde ignoreras och vi hade en plikt att svara.

Anthony Alderson, teaterdirektör för The Pleasance, säger att samtidigt som de är för yttrandefrihet och inte censurerar komikers material så kan Sadowitz skämt inte accepteras.

– Den här sortens material har ingen plats på festivalen och The Pleasance kommer inte att stå värd för hans andra och slutgiltiga show, säger han enligt The Scottish Sun.

Sadowitz kommenterar sin uteblivna show på Twitter och skriver att han trodde att det första framträdandet gick bra.

Did a show last night, 75 mins, thought it went well. Didn't see any walkouts. Today I’m told my show's been cancelled. Great stuff. I'm truly sorry for everyone who travelled to see the show tonight.

Arrangörens beslut kritiseras av flera framstående brittiska komiker. Däribland av komikern och skribenten Andrew Doyle, känd som mannen bakom den parodiska woke-karaktären Titania McGrath.

The Pleasance claims to be a venue that “champions freedom of speech” by cancelling shows by comedians.

Apparently Jerry Sadowitz “has no place on the festival”.

But sure, tell me again there’s no problem with cancel culture or groupthink in the comedy industry… pic.twitter.com/KGdPusnIKJ

— Andrew Doyle (@andrewdoyle_com) August 13, 2022