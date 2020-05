NACKA Mikael Lekfalk fick sparken från sitt jobb som kommundirektör i Luleå efter att det uppdagats att han anlitat en personlig mentor för över en halv miljon av skattebetalarnas pengar. Nu rapporterar Aftonbladet att han har fått ett nytt jobb för Nacka kommun – och bytt efternamn.

I höstas avslöjade SVT att Mikael Lekfalk tagit in en mentor som har gett honom rådgivning under 12 timmar per månad till en kostnad på 30 000 kronor. Hela kontraktet skulle kosta kommunen 570 000 kronor och politikerna fick ingen information om det.

När saken uppdagades meddelade kommunen att både avtalet och Lekfalks anställning sades upp. Lekfalk fick ett avgångsvederlag på 13 månadslöner till ett värde av 1 955 000 kronor inklusive arbetsgivaravgifter.

Nu rapporterar Aftonbladet att Lekfalk har fått ett nytt toppjobb. Sedan början av april är han tillförordnad social- och äldredirektör i Nacka kommun. Han har även bytt efternamn och heter nu Mikael Gustavsson Roxell.

– Det har en enkel förklaring. Jag har gift mig och tagit mitt pojknamn Gustavsson och min frus efternamn Roxell. Det kändes inte rätt att ha kvar min före detta frus efternamn, säger han till Aftonbladet och förnekar att namnbytet har någonting att göra med Luleåaffären.

Tidningen frågar om den händelsen kan skada hans förtroende.

– Jag tror att medias kraft är väldigt stor. Jag vet inte, men hoppas inte förtroendet för mig tagit skada. Jag tror och hoppas att jag nu får en reell chans att visa vad jag kan och vad jag är bra på. De som jobbar i branschen vet hur det funkar, men medborgare kan säkert ha en annan bild av mig.

