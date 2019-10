Kurdiska varningen: Turkiets anfall öppnar upp för nya IS-terrorister i Europa

En ny våg av IS-terrorister kan inom kort bege sig till Europa som en konsekvens av Turkiets anfall mot kurdisk-kontrollerade områden i norra Syrien. Även terrorkalifatet kan återupprättas. – Totalt handlar det om kanske 20- till 30 000 personer, säger Kurdiska riksförbundets ordförande Keya Izol till Nyheter Idag.

Som en konsekvens av Turkiets anfall mot norra Syrien varnar nu kurderna att fängslade IS-terrorister kan släppas lösa igen och att terrorstaten på nytt kan växa, något som kan få konsekvenser i Europa.

Nyheter Idag har talat med Keya Izol, ordförande i Kurdiska riksförbundet. Han berättar att kurderna har fängslat tusentals IS-medlemmar, potentiellt livsfarliga individer som nu vaktas i kurdiska fängelser.

– Kurdiska styrkor samarbetade med USA och andra koalitioner mot terrorismen. De har kämpat under fyra år och besegrat IS. De tillfångatog ungefär 12500 jihadister som krigat. Av de är 2 500 från Europa och 10 000 från Irak och Syrien, berättar Izol.

Förutom de 12 500 fängslade jihadisterna finns i området även anhöriga till dessa, människor som inte sällan är minst lika extrema.

– Dessutom är det deras familjer också, så totalt handlar det om kanske 20- till 30 000 personer. De befinner sig inte på samma plats. De värsta sitter i fängelse.

En tickande bomb ingen vill ta i

De IS-terrorister som rest till Syrien från Europa har länge varit en het politisk potatis. Inga Europeiska länder vill ta emot jihadisterna, trots att de har medborgarskap i Europeiska länder.

I exempelvis Sverige menar kritiker att vi saknar tillräcklig lagstiftning för att hantera återvändande terrorister. Det betyder i praktiken att återvändare till Sverige kan röra sig fritt i samhället, något som är en potentiell säkerhetsrisk.

– Under de senaste sex månaderna har kurderna tagit kontakt med Europeiska länder för att de ska ta emot sina medborgare, men inget land vill ta emot dom. De vill ha en internationell domstol i kurdisk-kontrollerat område, för ingen vågar ta emot dem.

Varningen: Turkiets nya krig öppnar för IS-terrorister

Så länge kurderna kan kontrollera området i norra Syrien kan de också hålla de tillfångatagna terroristerna fängslade. Men eftersom Turkiet nu anfaller området blir det svårt, om inte omöjligt, för kurderna att fortsatt hålla terroristerna fängslade.

– Det värsta som kan hända, om det blir ett stort krig, är att fångarna inte kan vaktas. Om kurderna blir mycket trängda, då kan vi inte vakta fångarna och då är risken uppenbar att de flyr och blir fria igen.

Det främsta motivet från Turkiets president Erdogan är att trycka tillbaka kurder längs med den turkiska gränsen. I det större perspektivet vill Erdogan sätta stopp för kurdernas dröm om autonomi och ett eget land. Men enligt Keya Izol finns det fler faktorer som spelar in.

– Även många turkiska medborgare är tillfångatagna som IS-terrorister. Turkiet vill inte att dessa fångar ska vara kvar där. Turkiet har tidigare hjälpt IS, bland annat logistiskt. Dessutom vill de inte ha ett kurdiskt styre nära gränsen.

Turkiet fungerar som transitland för jihadisterna

Och det är här den uppenbara faran för Europa kommer in i bilden. Redan när terrorstaten IS växte fram i området i östra Syrien och i delar av Irak anklagades Turkiet, bland annat av Ryssland, för att finansiera terrorsekten. Ett av bevisen för detta var bilder på långa rader av lastbilar som misstänktes leverera olja från IS-kontrollerade områden till just Turkiet.

I bästa fall ser Turkiet mellan fingrarna när det kommer till IS-terroristerna, i värsta fall är det en medveten plan från Turkiet att låta terroristerna gå lösa. Erdogan har exempelvis redan hotat att skicka en ny flyktingvåg till Europa.

– Turkiet har inga problem med att låta jihadisterna åka från Syrien, genom Turkiet, till Europa. Tidigare var det omvänt, då kom terroristerna från Europa och åkte in i Syrien via Turkiet. Den turkiska säkerhetstjänsten vet mycket väl vilka dessa jihadister är, men de gör inget åt det. De låter det pågå.