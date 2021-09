Kvinna attackerade exmaken med kniv och ville ta barnen

STOCKHOLM En man och hans familj levde i skräck för barnens psykiskt instabila mor som fråntagits vårdnaden om barnen men som vägrade acceptera beslutet. Nu döms hon till rättspsykiatrisk vård för flera brott som begåtts under en 18-månadersperiod, men det krävdes att hon gick så långt som att tillsammans med två kumpaner knivhugga mannen – inför barnen – på öppen gata för att något skulle hända.

Han såg sig alltid om, var han än var. Försökte att hålla avstånd till byggnader och ha fri sikt åt alla håll. Många gånger hade hans ex hotat att hon skulle döda honom och ta barnen.

En dag i början av juni hade han parkerat bilen i närheten av hemmet, med den nya hustrun bredvid sig och med barnen i baksätet. Han lade märke till en storväxt mörkhyad man som stod och hängde intill parkeringsplatsen vilket gjorde honom misstänksam, så han hade försvarssprejen i handen när han klev ur. Han frågade mannen vad han gjorde där och fick ett mumlande till svar, men han såg ingen annan och sade åt barnen att komma ut.

Han vände sig på nytt mot den mörkhyade mannen och upptäckte då att vad han uppfattade som en arabisk man som kom mot honom från en buske, och strax bakom denne kommer hans ex. Hon har en kniv i handen och mord i blicken.

Han ropar åt sin hustru att ta barnen och springa medan han konfronterar trion. Den mörkhyade försöker att slå honom och exet riktar ett kraftfullt hugg mot hans mage med kniven, men i samma stund hoppar han bakåt och får därför bara en lättare sårskada. Han pepparsprejar angriparna varpå de backar undan och avviker efter att ha utdelat diverse hotelser.

– Jag var jätterädd. Jag kunde ha dött framför mina barn, säger mannen i förhör.

Polis kan inte få tag på kvinnan, men hon blir anhållen i sin utevaro. En dryg vecka senare får mannen syn på henne igen i närheten av hemmet och ringer polis. Då hon grips har hon en fällkniv i fickan och i handväskan ligger en stor kniv, en hammare och ett svärd.

Bara ett knappt år tidigare hade mannen berättat för polis att hans ex vägrade ta emot vård för sin psykiska ohälsa men att hon inte var så sjuk att hon kunde tas in med tvång. Den gången hade hon kommit hem till familjen på natten och försökt ta sig in genom att slå sönder en ruta i dörren.

– Det måste hända något mot min familj först, uppgav mannen profetiskt i polisförhör.

Ännu tidigare, i december 2019, hade det inträffat en incident på barnens skola då kvinnan kommit dit för hämta dem, vilket hon inte hade rätt till då hon inte längre var vårdnadshavare. När fadern kom dit stod kvinnan och talade med rektorn i en korridor, och när han kom fram till dem slog kvinnan honom i huvudet med sin telefon så att skärmen gick sönder.

Nu döms kvinnan för bland annat försök till grov misshandel och två fall av misshandel. Då hon bedöms lida av en allvarlig psykisk störning blir straffet rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

