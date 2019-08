Kvinna död efter knivattack i Sydney

SYDNEY En kvinna är död efter att en man gått till attack med kniv i Sydney i Australien på tisdagseftermiddagen lokal tid.

Sydney Morning Herald rapporterar att en kvinna har dött och en annan förts till sjukhus efter att en man gått till attack med kniv i Sydneys affärsdistrikt. Den misstänkte övermannades av allmänheten och kunde sedan gripas av polisen.

Den kvinna som har förts till sjukhus blev knivhuggen i ryggen men hennes tillstånd uppges vara stabilt.

Polisens teori är att mannen försökte skada fler personer men misslyckades. En utredning kring händelsen är påbörjad och det är ännu oklart vad gärningsmannen hade för motiv till attacken.

Kamermannen Paul Walker bevittnade händelsen och uppger för Sydney Morning Herald att förövaren skrek ”Allahu akbar” – något som också går att uppfatta på Walkers inspelning.

Premiärminister Scott Morrison har kommenterat händelsen på Twitter och berömmer de som valde att ingripa och övermanna förövaren.

The motivation for this attack has not yet been determined as Police are continuing with their enquiries. Any further offical information will be provided by the New South Wales Police, who are keeping us appraised through our agencies, including details of casualties.

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) August 13, 2019