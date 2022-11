Läxhjälpfuskande föreningar vägrar svara på reporterns frågor: ”Ni är SD! Rasister!”

Skolverket har polisanmält tre föreningar för bedrägeri med läxhjälpsbidrag, och efter fördjupad kontroll har 23 av 30 granskade föreningar visat sig fuska med läxhjälpen. När Expressen granskar flera föreningar som påstår sig ge läxhjälp, möts de av tomma lokaler, flyende representanter och anklagelser om SD-kopplingar och rasism.

– Jag känner igen flera föreningar från Muslimska brödraskapets strukturer som jag har kartlagt i många år, säger Ledarsidornas Johan Westerholm om Expressens granskning.

Under hösten inledde Skolverket en fördjupad kontroll av 30 föreningar som tagit emot bidrag för läxhjälp, som visade att 23 föreningar hade fuskat med bidragen, vilket Altinget var först med att rapportera om.

I oktober polisanmälde Skolverket tre kulturföreningar i Stockholm för bedrägeri med läxhjälpsbidrag.

– Vi kan se att pengarna har gått till privat konsumtion. Det gäller alla de tre som ha polisanmälts. Det är pengar som ska gå till elever och vi ser allvarligt på det här och det är därför som vi skärper våra rutiner, säger Jonas Krantz, avdelningschef på Skolverket, till SVT Nyheter Stockholm.

I och med de skärpta rutinerna har antalet avslag ökat från sex avslag år 2021 till 68 år 2022, vilket enligt Skolverket till stor del beror på ”de utökade kontroller som införts i handläggningen”.

Under en pressträff i slutet av augusti avslöjade Medborgerlig Samling att S-politikern Mohamed Nassir Abdullahi Ali, ledamot i Stockholms kommunfullmäktige och i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd samt ersättare i regionfullmäktige, fuskat med bland annat läxhjälpsbidrag.

För att underlätta fusket hade Abdullahi Ali kombinerat sina olika namn till flera identiteter, och var som politiker dessutom med och beslutade om bidrag om sammanlagt 1,8 miljoner kronor till en förening där hans föräldrar sitter med i styrelsen.

Abdullahi Ali blev invald i Stockholms kommunfullmäktige genom att få 1775 personkryss som namn nummer sex på Socialdemokraternas lista, flest personkryss av alla S-politiker i Stockholms kommun och nära 50 fler än partiets förstanamn Karin Wanngård.

I september kandiderade Abdullahi Ali för en ny mandatperiod som förtroendevald för Socialdemokraterna, som vägrade kommentera Abdullahi Ali till varken Medborgerlig Samling eller Nyheter Idag.

– Socialdemokraterna verkar ha satt Abdullahi Ali på avbytarbänken. För han har inte fått delta i några nämndsammanträden eller kommunfullmäktigemöten efter vårt avslöjande, sade Mikael Flink, distriktsordförande i Stockholm för Medborgerlig Samling, till Nyheter Idag.

Själv reagerade Abdullahi Ali på Medborgerlig samlings pressträff om hans verksamhet – genom att byta namn.

– Under juni och juli förekom han under alias ”Naseer Ali”, vilket vi påpekade i en presskonferens i augusti. Direkt efter den presskonferensen bytte han namn tillbaka till det ursprungliga ”Mohamed Nassir Abdullahi Ali”, sade Mikael Flink till Nyheter Idag.

Efter valet har Socialdemokraterna till sist besvarat frågor om Abdullahi Ali till Kvartal, som publicerade en artikel om S-politikern på måndagen. Artikeln tar upp fuskandet med läxhjälpsbidrag, Abdullahi Alis olika namnbyten och utdelandet av bidrag till hans föräldrars förening.

– Det finns ärenden då Nassir borde ha anmält jäv. Reglerna ska följas till punkt och pricka. Detta har vi diskuterat med honom och vi är helt överens. Vi noterar också att Nassir vid andra beslut har anmält jäv i enlighet med regelverket, säger Socialdemokraternas kanslichef Martin Nilsson till Kvartal.

Partiet har emellertid fortsatt förtroende för Abdullahi Ali.

– Vi förutsätter att han nu följer regelverket och noggrant noterar när det finns risk för jävssituationer. Vi är också eniga om att det är en förutsättning för att förtroendet ska kunna upprätthållas, säger Martin Nilsson.

Nu har Expressens reporter Nina Svanberg gjort en stor granskning av de läxhjälpsfuskande föreningarna, där man bland annat försökt intervjua Mukhtar Abdullahi Arab, huvudman och ordförande för Sveriges Unga Academy som polisanmäldes av Skolverket. Han vägrar emellertid svara på Expressens frågor.

– Det är inte jag, säger Mukhtar Abdullahi Arab och kör iväg.

Expressen granskar även Fisksätra Muslimska Förening som säger sig erbjuda läxhjälp men inte ingick i Skolverkets fördjupade granskning och har fått bidrag för i år.

Föreningen var en av de som fick högst bidrag, en dryg miljon, för att erbjuda läxhjälp i år. Enligt föreningens ansökan har de verksamhet alla dagar i veckan utom söndag på Brantvägen 3 i Fisksätra, som är ett företagarcentrum med restaurang.

Men ingen av de Expressen talar med på platsen har hört talas om Fisksätra Muslimska Förening eller deras läxhjälp. Inte heller på fritidsgården bredvid är någon som hört talas om föreningen.

Istället åker Expressen till föreningens postadress i Fisksätra, där det bara finns en källarmoské. Adressen delas med en annan förening, som fått avslag på sin ansökan om läxhjälpsbidrag.

Expressen får slutligen tag på Fisksätra Muslimska Förenings ordförande Zeki Wandawi på telefon. Han lovar att möta upp Expressens reporter, men vill först försäkra sig om att de inte är från Skatteverket eller polisen.

När Zeki Wandawi kommer till platsen dras han emellertid iväg av en annan, okänd man som anklagar Expressen för att vara rasister.

– Ni är SD! Rasister! ropar den okända mannen och drar i väg med ordföranden.

Även i Kista i Stockholm och Burträsk i Västerbotten möter Expressen tomma lokaler där olika läxhjälpsföreningar hävdat att de haft pågående läxhjälpsverksamhet.

– Jag kan räkna på ena handens fingrar hur många gånger de varit här, säger en granne till den tomma läxhjälpslokalen i Burträsk.

Tallaabo förening i Burträsk har fått över en halv miljon kronor för att ge 9 800 läxhjälpstimmar under detta år, och föreningens ordförande Mukhtar Muse Mohamed säger till Expressen per telefon att man visst varit i lokalerna men varit ”väldigt tysta” för att inte störa grannarna.

I Kista är läxhjälpsföreningen Towfiq skriven på en adress som enligt lantmäteriet inte existerar. Abdi Ali Warsame, ordförande för föreningen som beviljats bidrag för över 60 000 timmar läxhjälp per år, säger till Expressen att skolorna inte ”riktigt kommit i gång med läxorna än”.

– Om det som kommer fram i granskningen stämmer är det oacceptabelt. Pengarna ska gå till läxhjälp, och inget annat, säger skolminister Lotta Edholm (L), om Expressens granskning.

Samtidigt vill Edholm inte uttala sig om ”enskilda fall”, utan vill invänta svar från Skolverket om vad man anser bör göras.

– Lotta Edholm hade inte behövt uttala sig i det enskilda fallet, det här är en systematik som finns, menar Ledarsidornas Johan Westerholm.

– Det är inte ett specifik fall, vi pratar alltså om nästan hundra föreningar som man gått igenom med oklarheter i samtliga, och väldigt många är även religiösa föreningar, som också är anslutna till något av de fem muslimska trossamfunden i Sverige.

Westerholm säger att han inte är förvånad över de uppgifter som framkommer i Expressens granskning.

– Framförallt inte när jag går igenom förteckningen på föreningar som fått utbetalda bidrag. Jag känner igen flera föreningar från Muslimska brödraskapets strukturer som jag har kartlagt i många år. Det finns en överrepresentation av företrädare som är kopplade till olika moskéer och trossamfund.

Westerholm tror inte att den nya regeringen kommer att dra åt bidragskranen för de fuskande kulturföreningarna.

– KD och L är väldigt fokuserade på att civilsamhället ska ta ett större ansvar. Men det gäller även den nya biståndsministern Johan Forssell (M) som säger att fler civilsamhällesorganisationer ska kunna ta del av biståndet.

– Så det här inslaget är väldigt starkt även i den nya regeringen. KD är ett civilsamhällesparti, det är ett folkrörelseparti.

Så den här regeringen kommer fortsätta betala ut bidrag till olika kulturföreningar?

– Ja. Nu har man ju gjort så att delar av civilsamhället har man lagt in under socialminister Jakob Forssmed (KD). Du har lagt in alla trossamfund här, och med det följer många av de här föreningarna som håller på med läxhjälp också.

