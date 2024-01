Lindberg rasar – mot S: ”Sluta säga förlåt för migrationen”

Socialdemokraterna har på kort tid bett om ursäkt för sin tidigare migrationspolitik, skyllt den på Moderaterna och Fredrik Reinfeldt samt kommit med flera utspel om skärpningar på migrationsområdet. Nu får partiet hård kritik av Aftonbladets Anders Lindberg, som jämför sitt parti med ”en förlorande general”.

På senare tid har Socialdemokraterna kommit med fler utspel mot den tidigare förda migrationspolitiken. I slutet av november förra året släppte partiet en intern rapport som sågade den migrationspolitik S tidigare bedrivit.

– Jag tycker att vi ska vara djupt självkritiska. Mottagandet har inte stått i paritet med de sociala-, utbildningsmässiga- och ekonomiska behoven. En redan omfattande segregation har accelererat, sade Lawen Redar (S), kulturpolitisk talesperson och ansvarig för rapporten, till Aftonbladet.

Kring årsskiftet var det emellertid slut med den socialdemokratiska självkritiken, då partiet istället gick på offensiven genom att anklaga de borgerliga partierna för den tidigare förda migrationspolitiken.

Det började med att tidigare S-ledaren och statsministern Ingvar Carlsson intervjuades av danska tidningen Politiken.

– Bilden är att Socialdemokraterna har varit ansvarslösa och bara släppt in människor. Men det var andra som slog in på den ansvarslösa vägen, sade Ingvar Carlsson, som bland annat pekade på att Ulf Kristersson, som då var Moderata ungdomsförbundets ordförande, kritiserade det så kallade ”Luciabeslutet” som Carlsson fattade som statsminister 1989 med stöd av M och C i syfte att kraftigt begränsa migrationen.

Några dagar senare bjöd S in journalister för en pressträff på partiets högkvarter på Sveavägen 68 under rubriken ”Kalla fakta om migrationen”, där man presenterade grafer som visade att migrationen varit högre under borgerliga regeringar än under socialdemokratiska.

– Inte minst Kristersson själv har ett ansvar När Kristersson själv satt i regeringen ökade invandringen snabbare och kraftigare än någonsin, sade partisekreterare Tobias Baudin, med hänvisning till att Ulf Kristerssons var socialförsäkringsminister mellan 2010 och 2014, under pressträffen.

– Var är Ulf Kristerssons självkritik? Hans politiska gärning började med att han ville ha fri invandring. När ska han liksom Anders Borg ta ansvar för det regeringen gjorde och be om ursäkt för det? sade S migrationspolitiska talesperson Anders Ygeman till Expressen.

Nu får partiets utspel intern kritik från Aftonbladets politiska redaktör Anders Lindberg, som uppmanar sitt parti att ”sluta säga förlåt för migrationen”.

”Partiet tog avstånd från sig egen invandringspolitik, en politik som man senare slog fast att man inte ens haft” skriver Lindberg, som menar att ”invandringsfrågan var tillsammans med brottsligheten sannolikt avgörande bakom Socialdemokraternas valförlust 2022.”

Att partiet fortsätter signalera en skärpt migrationspolitik efter valet jämför Lindberg med ”en förlorande general” som ”försöker vinna förra kriget” istället för ”det nuvarande”.

”När ska Socialdemokraterna förstå att förra valet inte längre går att vinna?” frågar sig Lindberg, som menar att partiets stora väljarstöd sedan valet kan bero på att att ”människor inte vill ha Tidöpartiernas politik.”

