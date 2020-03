Magdalena Andersson: Därför tar inte staten hela kostnaden för korttidspermitteringarna

Moderaternas krispaket

1. Räntan på skatteuppskoven bör avskaffas helt eller sänkas kraftigt

2. Familjeföretag, bemanningsföretag och välfärdsföretag ska omfattas av systemet med korttidsarbete

3. Särskilt stöd för enmansföretag/egenföretagare ska tas fram

4. Uppskov med betalning av bolagsskatter införs

5. Slopa arbetsgivaravgifter och egenavgifter för april och maj (inbetalningarna till pensionssystemet tas då via statsbudgeten)

6. Hyreskostnaderna sänks för utsatta branscher, särskilt besöksnäringen och sällanköpshandeln. För varje krona hyresvärden sänker hyran under april och maj bidrar staten med två kronor, upp till 50 procent av den totala hyreskostnaden.

7. En företagsakut inrättas för att hjälpa de företag som har svårt att få lån eftersom de just nu inte är kreditvärdiga. Statliga lånegarantier på 100 miljarder kronor införs för små och medelstora företag. Staten tar då en större del av risken för de företag som är hårdast drabbade. Bankerna ska fortfarande göra kreditprövningen men staten går in och tar 90 procent av risken. Kreditgarantierna villkoras bland annat med att företaget inte hade ekonomiska svårigheter den 1/1 2020.

8. En statlig riskkapitalfond på 100 miljarder kronor inrättas. Fonden investerar i preferensaktier i krisdrabbade företag. Preferensaktierna innebär i denna modell att aktierna saknar rösträtt men ger företräde till utdelning, och en löpande ränta läggs till skulden. Möjligheten står öppen för alla företag med omsättning under 500 miljoner kronor att använda denna möjlighet, och företaget väljer själv hur mycket staten ska investera upp till ett visst tak. (Dock kan inte företag som startats efter den 1/1 2020 använda denna modell). Förslaget innebär i princip ett lån till företaget men med denna konstruktion blir det bokföringsmässigt ett kapitaltillskott och stärker företagets balansräkning. Företaget kan när som helst betala tillbaka pengarna och ta tillbaka aktierna.