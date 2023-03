Man frias för misstänkt barnadråp – hunden sannolikt skyldig

NYKÖPING Det är en tragedi varje gång ett barn dör, och det blir än värre för den förälder som dessutom misstänks för att ha orsakat det. Men bakom misstanken låg slutsatser av en rättsläkare som nu underkänns helt av flera experter.

– Jag har aldrig gjort något elakt mot min dotter eller skakat henne. Hon är det enda jag hade, säger den nu friade mannen i förhör.

Tidigt på morgonen den 25 juli ringer en 25-årig man 112.

– Mitt barn, hon är fem månader i fredags. Vår hund hoppade upp på henne i sängen och hon andas inte, hon spyr och det kommer en massa mat, förklarar inringaren för operatören.

Under samtalets gång blir den lilla flickan plötsligt tyst och helt slapp i kroppen. Ambulans skickas till platsen och försöker att återuppliva henne. De lyckas få igång andning och blodcirkulation och hon flygs med helikopter till sjukhus. Tragiskt nog avlider hon där två dygn senare.

Nästan genast väcks misstankar om att historien med hunden inte stämmer, och vid en rättsmedicinsk undersökning drar rättsläkaren slutsatsen att flickan utsatts för kraftigt skakvåld. Grunden för detta är den så kallade triaden, det vill säga blödning under den hårda hjärnhinnan, ögonbottenblödning och hjärnpåverkan – tre symptom som länge ansågs bevisa förekomsten av skakvåld.

Båda flickans föräldrar grips misstänkta för att orsakat flickans död, men misstankarna mot modern läggs snart ned då hon inte var hemma vid tillfället. Fadern vidhåller att det gått till som han hela tiden hävdat, att hunden – en Alaskan malamute – i ett obevakat ögonblick hoppade upp i sängen och landade hårt på flickan. Men det fanns ytterligare en anledning som gjorde att utredarna misstänkte att fadern kunde vara skyldig. Han levde nämligen under något speciella omständigheter.

En ansträngd relation

25-åringen hade träffat sin flickvän på sommaren 2021 och hade flyttat in hos henne. Hon hade sedan tidigare två barn som bodde med henne och hon blev snart gravid på nytt. Följande februari föddes en liten flicka, men redan innan dess hade det uppstått problem mellan paret. Kvinnan tycks inte ha varit säker på vem hon egentligen ville ha, så under några månader flyttade hennes ex-make in hos paret. 25-åringen fick sova på soffan.

När barnets fötts var det framför allt fadern som fick ta ansvar för alla barnen i familjen. Modern var allt mindre hemma och var öppet otrogen med en kollega. 25-åringen fick dessutom ta ansvar för hunden – som de skaffat bara några dagar innan paret upptäckte att de väntade barn.

– Vi tänkte att det är väl bra att ha hund och barn samtidigt och få växa upp tillsammans. Det är väl trevligt. Vi hade katt och hund när jag var liten. Det funkade ju bra, säger 25-åringen i förhör.

Men valpen de skaffat var enligt honom inte helt normal.

– Hon har någon förlossningsskada eller någon hjärnskada. Hon kan inte sluta lipa. Hon är fortfarande inte rumsren. Hon är drygt ett år så… Det är något som inte är helt rätt. Hon springer runt och äter gips. Hon tar gipsväggar. Hon tuggat hål. Det är något som inte står rätt till i hunden.

Han berättar i förhör om hur hunden vid ett tidigare tillfälle sprungit rakt på spädbarnets babygym när flickan låg där med blåmärken som följd. Han sade till flickvännen att de borde göra sig av med hunden, men det ville hon inte.

Trots de minst sagt svåra omständigheter 25-åringen levt under vill han inte klaga, men det verkar som att utredarna inte tror honom.

Förhör med personer i 25-åringens omgivning, inklusive de andra barnen som bott i huset visar inte på att han på något sätt skulle vara en våldsam person. Barnen älskar honom, och det värsta de kan berätta att han gjort var att han en gång stampat i golvet när flickan inte ville sova.

Rättsläkarna går i clinch

Huruvida den så kallade triaden är en tillförlitlig metod för att påvisa att det förekommit skakvåld blev under 2010-talet allt mer ifrågasatt. Förekomsten av de tre symptomen hade tidigare varit tillräckligt för att få en person dömd i domstol, men 2014 avkunnade högsta domstolen en dom som gick på tvärs mot det rådande läget. En utredning från SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) 2016 slog fast att det saknades evidens för kopplingen mellan triaden och skakvåld. Utredningens slutsatser kritiserades av bland annat Barnläkarföreningen, men en studie 2020 kom fram till samma sak.

Rättsläkaren i fallet höll inte med SBU och skrev därför i sitt rättsmedicinska utlåtande att ”Blödningarna under hårda hjärnhinnan, i ögonens näthinnas alla lager och kring synnerverna samt hjärnförändringarna företer ett utseende starkt talande för att de uppkommit till följd av trubbigt våld såsom vid kraftig accelerationdecceleration av huvudet med eller utan islag av huvudet med efterföljande andningsstopp.”

Men i rätten vittnade bland annat Niels Lynøe, allmänläkare och professor i medicinsk etik, som var ordförande för den expertgrupp som sammanställt SBU:s rapport 2016, samt andra erfarna rättsläkare och neurokirurger. De underkänner fullständigt rättsläkarens slutsatser och menar istället att skadorna tyder på hypoxi, syrebrist i hjärnan.

Utifrån detta kunde tingsrätten inte göra annat än att fria 25-åringen som stod åtalad för synnerligen grov misshandel och vållande till annans död. Tingsrätten väljer också att uttala sig i frågan om 25-åringens tillförlitlighet och menar att det beskrivna händelseförloppet med hur hunden hoppade upp i sängen framstår som trovärdigt och att det inte finns några uppgifter som talar emot det.

På SVT play finns ett reportage av Uppdrag granskning som belyser hur frågan om tecken på skakvåld delar läkarkåren.

