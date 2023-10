Man våldtog sin tonårsdotter i flera års tid

JÖNKÖPING Nu döms en 42-årig man för att i praktiken ha haft sin tonårsdotter som en extra flickvän och krävt att hon har sex med honom. Övergreppen kunde pågå i flera års tid innan hon till slut kunde öppna sig och berätta om vad som hänt.

I april kontaktades Polisen av en ung kvinna som ville anmäla sin far för att ha hotat henne till livet. Hoten berodde på att hon skaffat en pojkvän, och i förhören som följde framkom varför hennes far oglllade detta så mycket: han hade själv regelbundet haft sex med sin dotter under flera års tid.

Den unga kvinnan hade växt upp med sin mormor i Kamerun och inte träffat sin far förrän 2016 då hon var tretton år gammal, och enligt kvinnan dröjde det inte länge innan fadern kom till henne och sade att han ville ligga med henne. En förklaring som han skall ha uppgett var att flickans syster var sjuk och att en schaman sagt till honom att han måste ligga med sin äldsta dotter för att hon skulle bli frisk.

År 2017 flyttade flickan till Sverige med sin far; hon tänkte att det skulle bli bättre nu, men det blev bara värre. Hon var ensam i ett nytt land där hon inte ännu behärskade språket och hade ingen att vända sig till. Hennes far brydde sig inte om att hon sade att hon inte ville ha sex med honom och han tycks närmast ha betraktat henne som en flickvän som med tiden fick vara kvinnan i huset, vilket hennes yngre syster vittnat om. Det var aldrig fadern som gick på föräldramöten, utan det var storasystern.

År 2019, när flickan var femton år gammal, gjorde fadern henne gravid och hon fick genomgå en abort. Hon längtade tills hon skulle fylla 18 så att hon kunde flytta hemifrån.

Hon beskriver hur fadern brukade komma till henne i sängen och sätta igång. Själv gjorde hon ingenting, vilket ibland fick fadern att fråga henne varför hon inte gjorde något ett tog på honom. Hon svarade att hon inte ville ha sex med honom.

– Jag brukar fundera på grejer när han gör det med mig. Jag funderar exempelvis på varför det är jag och varför gör han så mot mig, säger den unga kvinnan i förhör.

Nu döms fadern till sex års fängelse och utvisning för flera fall av våldtäkt och olaga hot. Han nekar till att ha haft sex med dottern, men en uppsjö av whatsapp-meddelanden där han skriver till dottern om att han vill ha sex med henne igen och att han saknar henne gör att tingsrätten anser honom överbevisad.

