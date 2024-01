Migranter med spionuppdrag kom till Norge 2015

Under migrantkrisen hösten 2015 kom över 5 000 syrier, afghaner och irakier in i Norge via gränsen i Nordnorge, och flera hundra av dem sökte asyl varje vecka. Nu uppger norska säkerhetstjänstens chef för kontraspionage Alte Tangen att flera av migranterna hade spionuppdrag åt främmande makt.

– Då lade PST stora resurser på att leta efter främmande underrättelser i migrationsströmmen som kom. Vi upptäckte att främmande länder hade skickat med uppdrag till personer, säger Alte Tangen i norska säkerhetstjänstens podcast.

De misstänkta personerna blev omhändertagna, men Tangen vill inte kalla dem för ”spioner”.

– Detta var inte underrättelseagenter i traditionell mening utan personer som hade lurats eller hotats av underrättelseorganisationer att utföra uppdrag åt dem, säger Tangen till NRK.

Enligt Rysslandsforskaren Karen-Anna Eggen, som inriktat sig på landets gråzonsoperationer, är det den ryska säkerhetstjänsten ”styr showen” i norr, där migranterna kom.

Hon menar att migrantströmmen 2015 inte hade varit möjlig utan Rysslands inblandning, och att det hela kan ha fungerat som ett stresstest av de nordiska myndigheterna.